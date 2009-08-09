استخدام 60 هزار معلم حق التدریسی تا 5 سال آینده

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی طرح یک فوریتی "تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را آغاز و آن را به تصویب رساندند.

کلیات این طرح با 185 رای موافق، 19 رای مخالف تصویب شد.

بر اساس این مصوبه معلمین حق التدریس وزارت آموزش و پرورش دارای مدرک کارشناسی و بالاتر با چهار سال سابقه حق التدریسی مستمر و شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 88-87 و داشتن میانگین حداقل دوازده ساعت تدریس در هفته در چهار سال گذشته، به استخدام رسمی در می آیند.

همچنین مقرر شد معلمین حق التدریس وزارت آموزش و پرورش دارای مدرک کاردانی با پنج سال سابقه حق التدریسی مستمر و شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 88-87 و داشتن میانگین حداقل دوازده ساعت تدریس در هفته در پنج سال گذشته به صورت پیمانی استخدام می شوند همچنین معلمین حق التدریس دارای مدرک دیپلم ( با اولویت معلمین کوچ رو) با هفت سال سابقه حق التدریسی مستمر و شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 88-87 و داشتن میانگین حداقل بیست و چهار ساعت تدریس در هفته در هفت سال گذشته به صورت پیمانی استخدام می شوند.

نمایندگان همچنین مصوب کردند معلمین حق التدریس دارای مدرک کاردانی و دیپلم پس از استخدام پیمانی مطابق این قانون در صورت اخذ مدرک کارشناسی به استخدام رسمی در می آیند.

بر اساس مصوبه دیگر این طرح، معلمین حق التدریسی که در زمان تصویب این قانون دانشجوی کارشناسی بوده و تعداد واحدهای گذرانده آنها تا پایان سال تحصیلی 88-87 برابر تعداد واحدهای مدرک کاردانی باشد با رعایت ماده (3) به استخدام پیمانی در می آیند.

نمایندگان مقرر کردند معلمین حق التدریس دارای مدرک کاردانی آموزش ابتدایی و رشته های خاص کاردانش و فنی و حرفه ای نیز به تشخیص آموزش و پرورش در صورت داشتن شرایط ماده(3) به استخدام رسمی در آیند.

نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند مشمولین استخدام به اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین ضوابط به کارگیری آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 8/8/1380 که در زمان تصویب این قانون در نهضت سوادآموزی شاغل بوده و دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند به صورت رسمی و همچنین دارندگان مدرک کاردانی به صورت پیمانی استخدام گردند.

مجلس در بخش دیگری از این مصوبه مقرر کرد هفت هزار نفر از بین آموزشیارانی که بعد از تاریخ 8/8/1380 در نهضت سوادآموزی دارای بیش از شصت ماه سابقه خدمت باشند به شرط شاغل بودن در نهضت سوادآموزی در زمان تصویب این قانون و داشتن حداقل مدرک کاردانی با اولویت رشته های مرتبط و مدرک تحصیلی بالاتر و سنوات خدمت در صورت داشتن مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت رسمی و در صورت داشتن مدرک کاردانی به صورت پیمانی به استخدام در آیند.

با تصویب نمایندگان کلیه آموزشیاران نهضت سوادآموزی موظف به گذراندن دوره های آموزشی بدو خدمت طبق برنامه آموزش و پرورش هستند.

همچنین تمامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بر اساس مواد (4) و (5) این قانون به استخدام در می آیند تا زمانی که نیاز به خدمات آنان در نهضت سواد آموزی باشد، موظف به خدمت در نهضت سوادآموزی بوده و در صورت عدم نیاز نهضت سوادآموزی و موافقت آموزش و پرورش، با رعایت مفاد این قانون در آموزش و پرورش خدمت می کنند.

نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند نهصد نفر از مربیان پیش دبستانی که بیش از 10 سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 88-87 و دارا بودن مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت رسمی و دارندگان مدرک کاردانی و دیپلم به صورت پیمانی به استخدام در آیند.

با تصویب نمایندگان این قانون در مورد مربیان پیش دبستانی دارای مدرک کاردانی و دیپلم اعمال می شود.

همچنین کلیه افرادی که از طریق این قانون به استخدام در می آیند صرفا در مناطق مورد نیاز آموزش و پرورش و یا نهضت سوادآموزی مشغول به کار خواهند شد و نقل و انتقال این افراد پس از پنج سال اشتغال از زمان استخدام رسمی و در صورت موافقت مبدا و نیاز مقصد امکان پذیر خواهد بود.

بر اساس این مصوبه خانواده معظم شهدا و ایثارگران و همسران جانبازان تابع قانون خاص خود خواهند بود.

مجلس همچنین مقرر کرد از تاریخ تصویب این قانون، معلمین مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق مراکز و دانشگاههای تربیت معلم، دانشگاه شهید رجایی و مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) ضمن رعایت ماده (1) این قانون به استخدام پیمانی در می آیند. فارغ التحصیلان سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور نیز از طریق آزمون ورودی و گذراندن دوره های لازم حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش می توانند استخدام شوند.