تنبیه در کهریزک کسی را نکشت/ برخورد شدید با ماموران خودسر و خاطی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه مراسم تقدیر از سردار رویانیان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مسئول بازداشتگاه کهریزک از سمت خود برکنار و در بازداشت قرار دارد.

وی ادامه داد: بررسیهای هیئت ویژه نیروی انتظامی در موضوع کهریزک نشان می دهد که تعدادی از مسئولین بازداشتگاه در نحوه برخورد و همچنین پذیرش بازداشت شدگان قصور داشته اند و در همین رابطه مسئول بازرسی و حفاظت بازداشتگاه توبیخ شده اند.

وی در رابطه با افرادی که پس از آزادی از این بازداشتگاه جان خود را از دست داده اند، گفت: طبق گزارشهای کمیته بررسی در این زندان هیچ زندانی بر اثر ضرب و شتم جان خود را از دست نداده بلکه فوت آنها بر اثر بیماری بوده و مشخص نیست که این بیماری در بازداشتگاه به این افراد منتقل شده یا خارج از بازداشتگاه. با این همه موضوعی که مهم است این است که این افراد با توافق دادسرا به این بازداشتگاه منتقل شده اند.

سردار احمدی مقدم افزود: ما به مسئولان بازداشتگاه اعلام کرده بودیم که افراد بازداشتی را از مجرمین که عمدتاً اراذل و اوباش بودند جدا نگهداریکنند و همین اقدام هم از طرف مسئولان بازداشتگاه صورت گرفته بود، اما سه تن از افراد بازداشتی که در بازداشتگاه اقدام به ایجاد بی نظمی کرده بودند توسط مسئولین بازداشتگاه مورد تنبیه بدنی قرار گرفتند که هم اکنون بازرسی نیروی انتظامی این افراد را شناسایی و با آنها برخورد کرده است و همچنین از افرادی که تنبیه بدنی شده اند دلجویی شده است و این افراد می توانند از طریق مراجع قانونی پیگیر شکایات خود باشند.

سردار اسماعیل احمدی مقدم گفت: در این موضوع هیچ مسئولی نمی تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند و تمام مسئولان امر در نیروی انتظامی در این رابطه مسئول هستند حتی خود من در این رابطه مسئول هستم و باید پاسخگو باشم.

وی در رابطه با کشته شدن کودک 12 ساله که شایعاتی مربوط به مرگ وی بر سر اصابت باتوم گفت: بررسیهای نیروی انتظامی نشان می دهد که این موضوع از اساس کذب است و مرگ کودک 12 ساله بر اثر اصابت ضربات باتوم نبوده است.