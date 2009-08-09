آمریکا بر همکاری با پیروز انتخابات افغانستان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "هیلاری کلینتون" در گفتگو با سی ان ان گفت: آمریکا تمایل خود را برای بهتر کردن روابط با افغانستان اعلام می کند.

وی افزود: زمینه های پیشرفت در روابط دوجانبه وجود دارد و هم اکنون به گسترش روابط نیازمندیم.

کلینتون گفت: آمریکا تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه انجام می دهد.

بر اساس این گزارش حامد کرزای در میان 41 نامزدی است که برای تصدی مقام ریاست جمهوری با دیگر نامزدها رقابت می کند.

رقیبان اصلی رئیس جمهور فعلی افغانستان در انتخابات 29 مرداد اشرف قانی وزیر دارایی و عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه سابق این کشور هستند.

