90 درصد جرائم خراسان رضوی در آزمایشگاه های جنایی کشف می شود

سردار علی اصغر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: پلیس آگاهی ناجا جز پلیسهای مطرح مصوب می شود که در ماموریت سایر کشورها ضمن حمایت از عمده ماموریت خود برآنیم که هم ردیف با کشورهای صنعتی شویم.

وی از تاسیس آزمایشگاه جنایی در سطح کشور خبر داد و گفت: در سال 84 تنها شش استان دارای آزمایشگاه جنایی بودند اما در حال حاضر این آزمایشگاه با کلیه امکانات آگاهی در تمام استانها تاسیس شده و مشغول به فعالیت است که در خراسان رضوی 90 درصد آزمایشات جنایی داخل استان انجام می شود و حداکثر 10 درصد از نمونه ها جهت کشف جرم برای ما ارسال می شود.

رئیس پلیس آگاهی ناجا، با توجه به پیشرفته بودن تجهیزات و دانش پلیس آگاهی کشور ادامه داد: در تمام شهرستانها تجهیزات و امکانات پیشرفته به کارگیری GPS جهت کشف نقطه وقوع جرم، انواع کامپیوتر و نرم افزارهای مختلف با قابلیت کشف جرم تهیه و توزیع شده است.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از فرصت کاری در پلیس آگاهی صرف آموزش شده که این آموزشها تمامی افراد را شامل می شود و بیش از یک میلیون نفر ساعت آموزش ارائه شده است که به مرور زمان شاهد ثمرات مطلوب آن هستیم.

این مسئول عنوان کرد: آمار وقوع جرم در چهار ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شامل کاهش 9 درصدی قتل عمد، شش درصد آدم ربایی، هشت درصدی تجاوز به عنف، 4.6 درصدی جعل، 14 درصدی کلاهبرداری و 67 جرائم رایانه ای است که جرمهای جعل کلاهبرداری و جرائم رایانه ای از افزایش نگران کننده ای برخوردار است.

وی ادامه داد: آمار کشفیات حاکی از فعالیت مستمر و شبانه روزی همکاران در پلیس آگاهی است و هدف پلیس کشف 100 درصدی است و تاکنون 89 درصد خودروهای سرقتی، 80 قتلها، 90 درصد تجاوز به عنف با 79 سرقت مسلحانه و 84 درصد پرونده های جعل و کلاهبرداری کشف شده که آمارهای از شاخص مطلوبی برخوردار است.