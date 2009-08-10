نمایشگاه پاییزه گیلان متفاوت تر از سال گذشته برگزار می شود

رئیس سازمان بازرگانی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهربا اعلام اینکه نمایشگاه پائیزه استان در محل سالن شش هزار متری شرکت فرش گیلان نیمه اول شهریورماه سال جاری برگزار می شود، افزود: با توجه به وسعت فضای باز و سالن شش هزار متری این شرکت امکان برگزاری بهتر و ارائه خدمات مناسب ترمهیاست.

امینی ادامه داد: در این نمایشگاه کالاهای همچون گوشت قرمز، مرغ، لبنیات، کیف و کفش ویژه دانش آموزان، لوازم التحریر، خرما، حبوبات، مواد غذایی، قند و شکر و ... حداقل بین 10 تا 20 درصد زیر قیمت بازار ارائه خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: کمیته قیمت گذاری متشکل از کارشناسان اصناف و سازمان بازرگانی عهده دار قیمت گذاری کالاها بوده و همچنین رسیدگی به شکایات و بازرسی و نظارت در کلیه نمایشگاههای پائیزه استان نیز بر عهده واحد بازرسی و نظارت اصناف است.

رئیس بازرگانی گیلان همچنین به دیگر مزایای برگزاری این نمایشگاه نسبت به نمایشگاههای سالهای گذشته اشاره کرد وافزود: اختصاص سرویسهای اتوبوس رایگان از مبادی میدان فرهنگ و میدان گیل است که شهرداری رشت بمنظور تسهیل در ایاب و ذهاب شهروندان برقرار می کند.

وی اظهارداشت: امسال این نمایشگاه در فضایی شادتر بهمراه غرفه های جانبی مانند کتاب، کافی نت، کافی شاپ، ارائه خدمات بانکی خواهد بود و باتوجه به فضای مناسب امکان استفاده از پارکینگ و خدمات حمل و نقل درون شهری مناسب تر فراهم شده است.

امینی یاد آورشد: علاقمندان برای ارائه کالاها و خمات خود در این نمایشگاه می توانند به معاونت توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی مراجعه کنند.