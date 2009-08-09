کسب مدال دور از واقعیت است/ کمانداران روی اسب برای کسب تجربه به کره می روند

مهدی صفایی درگفتگو با مهر با مثبت ارزیابی کردن شرایط ورزشکاران کمانگیری روی اسب، گفت: ما ورزشکاران بیشتری را برای اعزام به کره معرفی کردیم اما در نهایت با مصدومیت دو ورزشکار تنها با اعزام این دو نفر موافقت شد.

وی افزود: کمانداران برای اولین بار و تنها برای کسب تجربه و ثبت نام ایران به عنوان یکی از کشورهای با قدمت در رشته تیروکمان عازم رقابتهای جهانی می شوند و قطعا با توجه به حضور قدرتمند بسیاری از کشورهای صاحب نام چون مجارستان، کره و مغولستان شانس کسب مدال برای ما وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در این شرایط کسب مدال جهانی دور از واقعیت است، گفت: بسیاری از کشورها بیش از 20 سال در این رشته قدمت داشته و فدراسیون مستقلی دارند و این درحالی است که کمانگیری روی اسب در ایران به تازگی تحت قالب کمیته فعالیت خود را آغاز کرده و ورزشکاران تنها سه دوره آموزشی را پشت سر گذاشته اند.

صفایی که به عنوان ورزشکار عازم این رقابتها می شود، افزود: متاسفانه یک بخش کار ما در مسابقات مربوط به اسب است و این در حالی است که بدلیل تحریم سفر اسب ایرانی به خارج از کشور نمی توانیم از اسب های خودمان استفاده کنیم. با وجودیکه هماهنگی های لازم در این خصوص انجام شده از وضعیت اسب هایی که در اختیار ما قرار می گیرد اطلاعی نداریم.

رئیس کمیته کمانگیری روی اسب ایران با بیان اینکه متاسفانه با حضور یک کارشناس اسب در کنار سفر تیم ملی به رقابتهای جهانی موافقت نشد، تصریح کرد: ما دو روز زودتر برای آشنایی با اسب ها عازم کره می شویم و در محل مسابقات تمرین می کنیم تا ورزشکاران مشکلی برای حضور در رقابتها نداشته باشند.

وی ادامه داد: ایران در بحث سوارکاری و کمانگیری روی اسب جزء کشورهای با قدمت است. به همین دلیل لباسهایی را با طرح هخامنشی برای ورزشکاران طراحی و تهیه کرده ایم و در کنار آن در نمایشگاه تخصصی کمانگیری روی اسب هم شرکت می کنیم تا هر چند سابقه ای درمسابقات جهانی نداریم اما بتوانیم قدمت ایرانیان را در این رشته به جهان نشان دهیم.