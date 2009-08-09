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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۳۶

لغو پروازهای عمره حج و زیارت شهرستان کرج به مدت دو روز

لغو پروازهای عمره حج و زیارت شهرستان کرج به مدت دو روز

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حج و زیارت غرب استان تهران (شهرستان کرج) از لغو پروازهای عمره این اداره به مدت دو روز خبر داد.

سیدمرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر افزود: این پروازها به علت شیوع بیماری آنفولانزاری خوکی از نوع A در کشور عربستان لغو شده اند.

وی ادامه داد: در این راستا پروازهای عمره رمضان اداره حج و زیارت غرب استان تهران در مورخ 21 و 23 مردادماه لغو شده است.

این مسئول بیان کرد: این اقدام در راستای کمک به جلوگیری از ابتلای زائران خانه خدا به بیماری آنفلوانزای خوکی از نوع A صورت گرفته و امیدواریم در این بیماری در اسرع وقت در کشور عربستان ریشه کن شود.

حسینی خاطرنشان کرد: آن دسته از زائرانی که به علت لغو عمره رمضانیه موفق به تشرف به خانه خدا نشده اند، نباید نگران باشند زیرا نوبت تشرف آنها محفوظ خواهد ماند.

رئیس اداره حج و زیارت غرب استان تهران یادآور شد: این زائران سال آینده بدون پرداخت هیچ گونه خسارتی اعزام خواهند شد.

کد مطلب 926331

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