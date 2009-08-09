لغو پروازهای عمره حج و زیارت شهرستان کرج به مدت دو روز

سیدمرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر افزود: این پروازها به علت شیوع بیماری آنفولانزاری خوکی از نوع A در کشور عربستان لغو شده اند.

وی ادامه داد: در این راستا پروازهای عمره رمضان اداره حج و زیارت غرب استان تهران در مورخ 21 و 23 مردادماه لغو شده است.

این مسئول بیان کرد: این اقدام در راستای کمک به جلوگیری از ابتلای زائران خانه خدا به بیماری آنفلوانزای خوکی از نوع A صورت گرفته و امیدواریم در این بیماری در اسرع وقت در کشور عربستان ریشه کن شود.

حسینی خاطرنشان کرد: آن دسته از زائرانی که به علت لغو عمره رمضانیه موفق به تشرف به خانه خدا نشده اند، نباید نگران باشند زیرا نوبت تشرف آنها محفوظ خواهد ماند.

رئیس اداره حج و زیارت غرب استان تهران یادآور شد: این زائران سال آینده بدون پرداخت هیچ گونه خسارتی اعزام خواهند شد.