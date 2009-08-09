یک بازیگر برگزیده جایزه کتاب کودک پرنتینگ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندپندنت، جنیفر انیستون بازیگر فیلم "مارلی و من" توانست با این کتاب که پدرش در روایت آن به او کمک کرده بود برگزیده جایزه پرنتینگ شود.



این داستان کودکان که بسیار هم شایسته و مقبول خوانده شده، حکایت گوسفندی با نام لوکومی است که با کمک دوستانش که یک گربه، یک سگ و یک میمون هستند به انجام کارهای خوب می‌پردازند. منتقدان‌این کتاب را "سرشار از آموزه‌های مثبت برای کودکان" قلمداد کرده‌اند.



لوح فشرده این رمان نیز در ماه آوریل به همراه کتاب توزیع شده که خود نویسنده درآن در نقش یکی از شخصیتها ظاهر شده است.



دنباله این رمان با عنوان " هدیه لوکومی" نیز 24 اکتبر توزیع خواهد شد. در آمد حاصل از فروش این کتاب قرار است از سوی این نویسنده به امور خیریه اختصاص یابد.