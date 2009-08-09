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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۰۰

همایش "نقش حج در وحدت امت اسلامی" برگزار می‌شود

همایش "نقش حج در وحدت امت اسلامی" چهارم مهرماه سال جاری در سنگال برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وابسته فرهنگی کشورمان با حضور در دفتر کار "جوگو  با" رئیس دفتر وزیر امور خارجه و رئیس اداره حج سنگال دیدار و گفتگو کرد.

وابسته فرهنگی گفت: با توجه به فعالیتهای مرکز فرهنگی سفارت ایران در زمینه برگزاری کنفرانسها و سمینارهای فرهنگی، علمی و دینی که تاکنون بیش از سی مورد از آن را اجرا نموده، در نظر است در بیست و ششم سپتامبر 2009 (چهارم مهرماه88)  کنفرانس بین‌المللی حج را با موضوع «نقش حج در وحدت امت اسلامی» را در سنگال برگزار کند.

"جوگو  با" ضمن ابراز خرسندی در زمینه برگزاری سمینار مذکور در سنگال، مطرح نمود با توجه به پیشرفتهای کشور ایران، مالزی و اندونزی و پاکستان در زمینه امور حجاج، مسئولان کشور سنگال بسیار علاقمندند که از تجارب کشورهای مذکور به‌ویژه ایران بهره مند شده و از الگو و تجربیات ایران استفاده نمایند. 

کد مطلب 926333

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