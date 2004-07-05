احتمال لغو حضور تيم فولاد خوزستان در جام پادشاهي عربستان

به گزارش خبرنگار"مهر" گفته مي شود برخي از سايت هاي عربي حوزه خليج فارس نام 8 تيم شركت كننده دراين مسابقات را اعلام كرده اند و در بين تيم هاي حاضر نامي از تيم فولاد خوزستان ديده نمي شود . اين در حالي است كه فدراسيون فوتبال بر اساس دعوتنامه رسمي مقامات فدراسيون فوتبال عربستان نام تيم فولاد را بعنوان نماينده كشورمان به مسئولان برگزار كننده اين بازيها اعلام كرده بود .

با اين شرايط به نظر مي رسد سفر تيم فولاد به عربستان انجام نخواهد شد و اين تيم چند ديدار تداركاتي مناسب را در دوران آماده سازي پيش از فصل ليگ برتر را از دست خواهد داد .

رضاييان مدير عامل باشگاه فولاد در اين زمينه به خبرنگار"مهر" گفت : ما از طريق مطبوعات و اخباري كه از طريق سايت هاي عربي بدست آورند در جريان اين خبر قرار گرفتيم و هنوز هيچ منبع رسمي اين موضوع را تاييد نكرده است .

وي افزود : فدراسيون فوتبال هم تاكنون در اين زمينه واكنشي نشان نداده است ولي آنچه از قرائن پيداست مقامات فدراسيون فوتبال عربستان نام تيم فولاد را از جمع تيم هاي حاضر در اين مسابقات حذف كرده اند .

وي اظهار داشت : بخشي از برنامه هاي آماده سازي ما براي فصل آينده در اين مسابقات تامين مي شد ولي حالا با لغو اين مسابقات برنامه ريزي جديدي انجام خواهيم داد و برنامه هاي ديگري را جايگزين اين سفر خواهيم كرد .

