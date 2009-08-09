به گزارش خبرنگار مهر، تدوین، صداگذاری و ساخت موسیقی این فیلم 90 دقیقه‌ای به پایان رسیده و نسخه‌ای از آن برای بازبینی به سیمافیلم ارائه شده است. پس از اعمال مواردی که در بازبینی به آنها اشاره می‌شود مراحل فنی فیلم به پایان می‌رسد و "کرگدن" آماده نمایش می‌شود.

داستان"کرگدن" درباره گروهی است که برای کلاهبرداری و سوء استفاده از نهادهای مالی و اجتماعی با هم تبانی می‌کنند. علیرضا جلالی‌تبار، رحیم نوروزی، شیما نیکپور، اکبر معززی، رویا جاویدنیا و علیرضا اوسیوند بازیگران "کرگدن" هستند. فیلمنامه را جعفر پاشایی، ساره بطحایی و روزبه فارابی نوشتند.

عوامل تولید "کرگدن" عبارتند از محمدعلی جناب دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، مجید کریمی مدیر تولید، فرهاد مافی مدیر تصویربرداری، عباس رستگارپور صدابردار، احمد مرادپور تدوین، سمیراسادات شجاعی طراح صحنه و لباس، مریم دوستی طراح گریم، امیر واجدسمیعی موسیقی، محصول سیمافیلم.

فرزاد موتمن فیلم‌های سینمایی "شبهای روشن"، "صداها"، "بیداری"، "هفت پرده" و "جعبه جادو" را در کارگردانی کرده است.

