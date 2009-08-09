طرح مدیریت پسماندهای خطرناک سیمان صوفیان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، محمدباقر عالی ‌افزود: با وجود ابلاغ قانون مدیریت پسماند کشور از چندین سال قبل، تاکنون مشکلات زیادی بر سر راه اجرای آن در کشور وجود داشته و از این رو، اقدام اصلی مدیریت کارخانه در خصوص پسماند خطرناک PBC به نگهداری آن در محل محدود می ‌شد.

وی اضافه کرد: PBC ها یا همان روغن ترانسهای قدیمی از آلاینده ‌های زیست محیطی خطرناک و در عین حال ماندگار در محیط زیست هستند که به لحاظ اهمیت شان در سلامت انسان و پیامدهای منفی اینگونه مواد بر اکوسیستمهای آبی و خاکی تاکنون بیش از یک میلیارد دلار در سراسر دنیا برای تحقیق و مطالعه پیرامون آن هزینه شده است.

عالی حمل و نقل این مواد را به خارج از کشور را مشمول قانون کنوانسیون بین‌المللی بازل دانست و اظهار داشت: راهکار عملی در سطح کشور برای امحای این پسماندها از اهمیت وی‍ژه ‌ای برخوردار است و از این رو برای نخستین بار امحا این مواد به صورت آزمایشی در کارخانه سیمان صوفیان انجام شد.

مدیرعامل سیمان صوفیان اظهار داشت: در طول اجرای این طرح ضمن انجام آزمایشات مربوط به شناسایی و طبقه ‌بندی روغن ترانس و خازن که با همکاری کارشناسان اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی صورت گرفته شرایط امحا مطالعه و مواد کنترلی لازم لحاظ شده است.

عالی اضافه کرد: در حین امحا نیز ضمن اطمینان از سوختن کامل آنها در کوره، تدابیر لازم برای کنترل گازهای خروجی اندیشیده شده و انجام طرح با نظارت مهندسان فنی کارخانجات سیمان صوفیان و کارشناسان محیط زیست استان صورت گرفته است.

وی انجام این طرح را یکی از افتخارات علمی این شرکت دانست و بیان کرد: این طرح دارای نتایج علمی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری است که موجب تعمیق سیاستهای توسعه پایدار در کشور می ‌شود.

کارخانه سیمان صوفیان در حدود 20 کیلومتری غرب تبریز از جمله قدیمی‌ترین کارخانجات سیمان کشور است که سالانه نزدیک به یک ممیز پنج میلیون تن سیمان تولید کرده و محصولات آن به ویژه سیمان پرتلند تولیدی این کارخانه از شهرت منطقه‌ای برخوردار است.