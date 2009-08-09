ادغام سازمانهای تربیت بدنی و جوانان غیرکارشناسی است

حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: طرح ادغام سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی و تاسیس و راه اندازی وزارتخانه ای جدید غیرکارشناسی است و امیدوارم نمایندگان مردم در مجلس هشتم با بررسی بیشتری به این طرح رای ندهند.

وی ادامه داد: در طول چهار سال دولت نهم اقدامات بسیار خوبی در خصوص طراحی و ایجاد یک سامانه پایدار برای رصدکردن مطالبات جوانان در کشور طراحی شد که نباید اجازه داد این همه تلاش کارشناسی بدون هیچگونه بهره ای نادیده گرفته شود.

معاون سابق رئیس جمهور بیان داشت: ادغام دو سازمان تربیت بدنی و جوانان با هم دیگر باعث می شود که مطالبات اصلی این قشر نادیده گرفته شود که با توجه به حجم فعالیتهای ورزشی این مهم قابل پیش بینی است.

کارنامه سازمان جوانان در دولت نهم راضی کننده است

حجت الاسلام حاج علی اکبری در ادامه با اشاره به کارنامه چهار ساله خود در سازمان ملی جوانان کشور عنوان کرد: من از تمامی تلاشهای که در طول چهار سال گذشته در بدنه سازمان اتفاق افتاد بسیار راضیم و معتقدم که برنامه ریزیها برای تعالی وضعیت جوانان صورت گرفته و باید در این چهار سال با پیگیری آن شاهد به بار نشستن این برنامه ریزیها باشیم.

وی گفت: با توجه به سامانه جامعی که در سازمان ملی جوانان طراحی شد، امروز افقهای پیش و و همچنین مطالبات اساسی جوانان مشخص و باید با تقویت و حمایت هر بیشتر از سازمان ملی جوانان به دنبال تحقق خواسته های به حق نسل جوان بود.

حجت الاسلام علی اکبری با اشاره به موضوع اوقات فراغت بیان داشت: به عنوان مثال می توان با اشاره به موضوع اوقات فراغت که امروز بعد از چهار سال به عنوان یکی از دغدغه های خانواده ها مطرح شده را یکی از موفقیتهای سازمان ملی جوانان کشور برشمرد.

وی در ادامه با اشاره به دیگر طرحها و برنامه های سازمان ملی جوانان کشور در طول چهار سال گذشته اظهار داشت: در بخش هویت با برگزاری جشنواره حضرت علی اکبر (ع) و معرفی جوانان برگزیده و الگو سازی برای نسل جوان قدم های بسیار مثبتی برداشته شد.

افزایش دو برابری تعداد سازمانهای مردم نهاد جوانان

معاون سابق رئیس جمهور عنوان کرد: در بخش افزایش مشارکتهای اجتماعی که به عنوان یک اولویت کاری مطرح شده بود، راه اندازی شورای هماهنگی تشکلهای غیردولتی و افزایش دو برابری سازمانهای مردم نهاد جوانان علیرغم قوانین دست و پاگیر از جمله موفقیتهای سازمان به شمار می آید.

وی مطالبه اصلی نسل جوان بر اساس کارشناسیهای صورت گرفته در سازمان را مسئله هویت دانست و افزود: با توجه به برنامه های کارشناسی صورت گرفته در سازمان مسئله هویت به عنوان یک مطالبه اساسی در بین نسل جوان مطرح است که در صورت برنامه ریزی برای این مهم سایر مطالبات و خواسته های جوانان به نحو مقتضی پاسخ داده خواهند شد.

رئیس سابق سازمان ملی جوانان کشور گفت: اما مطالبه اصلی نسل جوان بر اساس گفته های خود آنان اشتغال و مسائل اقتصادی است، به گونه ای که بر اساس بررسیهای صورت گرفته جوانان دانشگاهی و سنین 20 سال به بالا اشتغال و مسئله اقتصادی را به عنوان دغدغه اصلی خود مطرح کرده اند.

برای کمک به دولت دهم آماده ام

حجت الاسلام علی اکبری با اشاره به حکم احمدی نژاد و انتصاب وی به عنوان مشاور امور جوانان رئیس دولت دهم یادآور شد: به هر حال من از لطف دکتر احمدی نژاد متشکرم اما باید با برگزاری جلسه ای در خصوص انتظارات وی و همچنین مواردی که مد نظر است بیشتر صحبت شود.

وی گفت: در هر صورت با توجه به تجربه ای که در حوزه جوانان دارم آماده ام تحت هر شرایطی به دولت دهم در راستای عملی کردن برنامه های جوانان کمک کنم.