300 فعال قرآنی بیمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرحله دیگری از بررسی پرونده های بیمه فعالان قرآنی مؤسسات قرآنی سراسر کشور، مدارک 300 قرآن آموز تأیید و به تأمین اجتماعی ارائه کرده است .

بر این اساس، استان اصفهان 108 پرونده، استان آذربایجان شرقی 75 پرونده، استان همدان 47 پرونده، استان سیستان و بلوچستان 40 پرونده و استان آذربایجان غربی 15 پرونده داشته اند .



استان بوشهر نیز 10 پرونده داشته که از سوی مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأیید و به تأمین اجتماعی ارائه شده اند .

پرونده بیمه فعالان قرآنی ارسال شده از استانهای کرمان، فارس، اردبیل، خوزستان و مازندران پس از بررسی در کمیته خادمان به تأیید نهایی رسیده و جهت صدور مجوز معرفی به سازمان تأمین اجتماعی به صندوق حمایت از هنرمندان ، نویسندگان و روزنامه نگاران ارسال خواهد شد.