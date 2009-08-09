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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۲۵

300 فعال قرآنی بیمه شدند

300 فعال قرآنی بیمه شدند

پرونده 300 فعال قرآنی سراسر کشور جهت صدور دفترچه بیمه از سوی مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرحله دیگری از بررسی پرونده های بیمه فعالان قرآنی مؤسسات قرآنی سراسر کشور، مدارک 300 قرآن آموز تأیید و به تأمین اجتماعی ارائه کرده است .

بر این اساس، استان اصفهان 108 پرونده، استان آذربایجان شرقی 75 پرونده، استان همدان 47 پرونده، استان سیستان و بلوچستان 40 پرونده و استان آذربایجان غربی 15 پرونده داشته اند .

استان بوشهر نیز 10 پرونده داشته که از سوی مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأیید و به تأمین اجتماعی ارائه شده اند .

پرونده بیمه فعالان قرآنی ارسال شده از استانهای کرمان، فارس، اردبیل، خوزستان و مازندران پس از بررسی در کمیته خادمان به تأیید نهایی رسیده و جهت صدور مجوز معرفی به سازمان تأمین اجتماعی به صندوق حمایت از هنرمندان ، نویسندگان و روزنامه نگاران ارسال خواهد شد.

کد مطلب 926364

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