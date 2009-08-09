دولت کودتا در هندوراس بار دیگر با بازگشت زلایا به کشور مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، "روبرتو میچلتی" گفت: هفته آینده یک هیئت نمایندگی از سازمان کشورهای آمریکایی به منطقه سفر خواهد کرد و این سازمان نباید بدنبال بازگشت زلایا به هندوراس باشد.

میچلتی بر این موضوع پافشاری کرد که پس از برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه نوامبر و پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید، در ماه ژانویه از سمت ریاست جمهوری استعفا خواهد داد.

زلایا در تاریخ 28 ژوئن (7 تیر) توسط کودتای ارتش از مقام خود عزل شد و ساعاتی پس از دستگیری توسط ارتش هندوراس به کاستاریکا تبعید شد.

زلایا قول داده بود تا با وجود مخالفتهایی از سوی کنگره و اعضای حزبش، زمینه هایی را برای اصلاحات بیشتر قانون اساسی فراهم آورد.

طرفداران رئیس جمهوری هندوراس معتقدند ارتش این کشور دست به یک کودتای نظامی زده و این اقدام را محکوم کرده اند.