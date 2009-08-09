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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۲

دولت کودتا در هندوراس بار دیگر با بازگشت زلایا به کشور مخالفت کرد

دولت کودتا در هندوراس بار دیگر با بازگشت زلایا به کشور مخالفت کرد

رهبر دولت کودتای هندوراس اعلام کرد که به رئیس جمهوری بر کنارشده این کشور اجازه بازگشت داده نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، "روبرتو میچلتی" گفت: هفته آینده یک هیئت نمایندگی از سازمان کشورهای آمریکایی به منطقه سفر خواهد کرد و این سازمان نباید بدنبال بازگشت زلایا به هندوراس باشد.

میچلتی بر این موضوع پافشاری کرد که پس از برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه نوامبر و پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید، در ماه ژانویه از سمت ریاست جمهوری استعفا خواهد داد.

زلایا در تاریخ 28 ژوئن (7 تیر) توسط کودتای ارتش از مقام خود عزل شد و ساعاتی پس از دستگیری توسط ارتش هندوراس به کاستاریکا تبعید شد.

زلایا قول داده بود تا با وجود مخالفتهایی از سوی کنگره و اعضای حزبش، زمینه هایی را برای اصلاحات بیشتر قانون اساسی فراهم آورد.

طرفداران رئیس جمهوری هندوراس معتقدند ارتش این کشور دست به یک کودتای نظامی زده و این اقدام را محکوم کرده اند.

کد مطلب 926365

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