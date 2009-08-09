بازیهای اسلامی به تعویق نمی افتد / منتظر نامه وزارت بهداشت هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هفته گذشته از سوی برخی مسئولان عنوان شد به دلیل شیوع بیماری آنفلونزای خوکی و احتمال ورود بیشتر این بیماری به کشور، دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی با تاخیر برگزار خواهد شد، اما امروز( یکشنبه) حسن میرزاآقابیک از برگزاری این رقابتها طبق برنامه قبلی خبر داد.

میرزاآقابیک در نشست خبری صبح یکشنبه خود گفت: قرار بود وزارت بهداشت به طور کتبی پاسخ ما برای برگزاری این بازیها را بدهد اما تا امروز چنین اتفاقی صورت نگرفته است و از دید ما این رقابتها از 24 مهر تا 8 آبان برگزار خواهد شد.

وی افزود: البته هر زمانی که نظر نهایی وزارت بهداشت به طور کتبی به ما اعلام شود، تصمیم نهایی در این مورد را اتخاذ خواهیم کرد.