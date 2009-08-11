"روزی خواهم خفت؛ برای همیشه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "روزی خواهم خفت؛ برای همیشه" در قالب آخرین اثر منتشر شده از مجموعه "قهرمانان انقلاب" داستانهایی از زندگی شهید آیت الله محمد صدوقی را روایت می کند.

منابع این کتاب از چند کتاب زندگینامه آیت الله صدوقی که به صورت بررسی اسناد تاریخی به نگارش درآمده استفاده شده است.

در این مجموعه سعی شده قصه‌ای خواندنی برای مخاطبان که بیشتر گروه سنی نوجوانان هستند ترسیم شود به طوری که در بخش پایانی این کتاب درباره شهادت صدوقی گفته شده است: کودکان شیون می کردند وخون چهار زن پیچیده در چادر حیاط مسجد را رنگ زده بود. شیارهایی از خون، از زیر تن زخمیها وسط صحن مسجد راه افتاده بود. اشهدان لااله الاالله و اشهد ان محمدا رسول الله و... آیت الله صدوقی گفت وآه کشید و پلک بر هم گذاشت.

کتاب "روزی خواهم خفت؛ برای همیشه" در17 بخش و117 صفحه و شمارگان 2500 نسخه از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.