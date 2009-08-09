نابوکو هنوز اولویت نخست ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، هفته گذشته ترکیه میزبان نخست وزیر روسیه بود و "ولادیمیر پوتین" در دیدار با "رجب طیب اردوغان" همتای ترک خود درباره گسترش همکاری های دو جانبه بویژه در زمینه انرژی به رایزنی پرداخت.

به گفته دیپلماتهای حاضر در ترکیه، پویتن در این دیدار پیشنهاد مشارکت ترکیه در خط لوله مسیر جنوبی را داده و آنکارا نیز به طور ضمنی با این پیشنهاد موافقت کرده و همین امر موج شده تا کشورهای غربی نسبت به آینده پروژه نابوکو که آن را به عنوان فرصتی برای رها شدن از سلطه روسیه در منابع انرژی محسوب می کردند، ابراز تردید کنند.

اما با این وجود نابوکو همچنان اولویت نخست ترکیه است و انتقال گاز حوزه دریای خزر و یا خاورمیانه از خاک ترکیه به اروپا می تواند منافع ترکیه در این راه را تامین کند.

حریت می نویسد : نابوکو و خط لوله جنوبی دو مسیر انتقال انرژی متفاوت هستند که ترکیه آنها را رقیب یکدیگر نمی داند.

بر اساس این گزارش، در رایزنیهای هفته گذشته ترکیه با پیشنهاد روسیه مبنی بر استفاده ترکها از آبهای روسیه و انتقال انرژی از آن در عوض استفاده مسکو از خط لوله نفت جیحان-سامسون برای انتقال نفت خود موافقت کرده است.

هر چند روسیه پروژه نابوکو را بر خلاف منافع خود می داند اما با این وجود ترکیه از مسکو دعوت کرده بود تا در این پرزه شرکت کرده و در مراسم امضای توافق نامه ای در این باره که در ماه گذشته در آنکارا انجام شد حضور داشته باشد اما هیچ مقامی از جانب کرملین به این نشست اعزام نشد.

اما ترکیه برای آسوده کردن خیال کشورهای اروپایی اعلام کرده که به هیچ وجه به عنوان یک شریک در پروژه مسیر جنوبی محسوب نشده و فقط اجازه استفاده روسیه از دریای سیاه را داده است.

بر اساس این گزارش، در پروژه نابوکو هم اکنون ترکیه، بلغارستان، رومانی، مجارستان و اتریش شرکت دارند. هزینه تحقق پروژه حدود 7.9 میلیارد دلار ارزیابی می شود.

اتحادیه اروپا امیدوار است که با ساخت خط لوله Nabucco وابستگی به صادرات گاز روسیه کمتر شود. اما کارشناسان اروپایی خاطر نشان می کنند که شرکت کنندگان در کنسرسیوم نابوکو نتوانسته اند ضمانت عرضه گاز را از کشورهای حاشیه خزر دریافت کنند و بدون این نیز نمی توانند سرمایه لازم برای ساخت خط لوله را جذب کنند.

عرضه کنندگان بالقوه برای نابوکو کشورهای آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، مصر، ایران و حتی عراق محسوب می شوند.