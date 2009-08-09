بازتاب اخبار بخش خصوصی ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا اشرف ظهر یکشنبه در مراسم تقدیر از خبرنگاران در محل اتاق بازرگانی استان با اشاره به اینکه عمده خبرهای رسانه ها را صحبت مقامات دولتی تشکیل می دهد، افزود: از رسانه ها می خواهیم اگر مسئول کشوری یا استانی خبری را انتشار داد در کنار آن پاسخ بخش خصوصی را هم بیاورند و به همان میزان که اخبار دولت را پوشش می دهند اخبار بخش خصوصی را هم پوشش دهند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد گفت: در حالی که در کشور از سال 1380 تاکنون 200 درصد نرخ رشد تورم داشتیم در کشورهای رقیب ایران در دنیا این رقم به طور میانگین تنها 35 درصد بوده است.

اشرف افزود: اگر بخواهیم مشکل این رقابت نابرابر با جهان را حل کنیم باید به همین میزان 10 سال گذشته نرخ برابری ریال با دلار تغییر کند و متناسب با تورم ارزش دلار بیشتر شود.

وی خاطر نشان کرد: این مسئله تنها با استقلال کامل بانک مرکزی از سیاستهای دولت امکان پذیر خواهد بود.