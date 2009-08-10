مهری رحمانی نویسنده وپژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مجموعه فعالیتهای ادبی خود گفت: یک مجموعه 365 جلدی دارم که در هر جلد یک نکته روانشناسی نقل و بررسی می‌شود و توسط انتشارات نسل نواندیش تا کنون 120 عنوان آن در قطع جیبی چاپ شده است.

وی ادامه داد: جدیدترین شماره از این کتابها یکماه پیش منتشر شد و طبق پیش‌بینی‌ها باید 40 جلد دیگر تا پایان تابستان منتشر شود .البته من تمام مجموعه را تحویل ناشر داده‌ام و آنها نیز به ارشاد فرستاده‌اند و با صدور مجوز از ارشاد به مرور کارها چاپ می‌شود گرچه به نظر می‌رسد برخی از جلدها یا مجوز نخواهند گرفت یا اصلاحیه خواهند داشت.

نویسنده رمان "بگذار مادر بخوابد" که توسط انتشارات مروارید منتشر شده است از نوشتن یک رمان جدید خبر داد و گفت: یک رمان در دست نگارش دارم که زندگی یک پسر جوان و درگیریهایش با خانواده و جامعه، استرسها و افسردگیهایش را از زبان خودش روایت می‌کند.

رحمانی که هنوز نامی برای این رمان خود انتخاب نکرده است بیان کرد: چند گزینه برای نام این کتاب در ذهنم هست ولی از بین آنها انتخاب قطعی نکرده‌ام و به دنبال نامی هستم که جامع و گویای موضوع کتاب باشد.

این نویسنده همچنین از نوشتن اسکلت یک رمان دیگر به نام "وبلاگ حقیقت" خبر داد و بیان کرد: طرح این رمان در ذهنم شکل گرفته و اسکلت آن را هم نوشته‌ام. این رمان از یک داستان در یک وبلاگ آغاز می‌شود و نگاهی فلسفی به نهاد آدمی و زندگی دارد.

وی همچنین درباره یک مجموعه شعر که تحویل ناشر داده است اینگونه توضیح داد: مجموعه شعری به نام "یک خوشه زن، یک نفر انگور" به نشر آهنگ دیگر داده‌ام که هنوز برای مجوز به ارشاد نرفته است. این کتاب متشکل از 110 شعر کوتاه و بلند است که بلندترین شعر آن دو صفحه است.

رحمانی حال و هوای اشعار این مجموعه را متنوع ارزیابی کرد و گفت: موضوعات اجتماعی، سیاسی، مسئل درونی آدمی و همچنین مشکلات و موضوعات درونی و محیطی زنان در این اشعار مورد توجه بوده است.

این پژوهشگر افزود: کار دیگری روی مثنوی مولوی به نام "مولانا از دیدگاه روانشناسی" دارم که تا کنون 4 دفتر آن را تمام کرده‌ام و مشغول کار روی دفتر پنجم و ششم هستم. در این کتاب اصول روانشناسی مدرن را در نوشته‌های مولوی بررسی کرده‌ام و اینکه چقدر نکات مهم روانشناسی که علم مدرن به آنها رسیده و یا هنوز نرسیده است در این نوشته‌ها آورده شده است.

وی درباره کتاب غزلیات حافظ که با شرح و تفسیر او چاپ و نمایشگاه کتاب عرضه شد گفت: این کتاب توسط نشر البرز چاپ شد که در این مجموعه سعی شد تفسیری از غزلیات هم ارائه شود و 80 غزل هم با ترجمه سعید سعیدپور در پایان کتاب آورده شده است. همچنین من یک مقدمه 12 صفحه‌ای هم بر این کتاب نوشتم.

این نویسنده در پایان درباره رمان "بگذار مادر بخوابد" اینگونه توضیح داد: این رمان یک اتوبیوگرافی است که به بازنگری خاطرات گذشته و تجزیه و تحلیل آنها پس از گذشت سالها می‌پردازد. در این داستان یک نوع چندآوایی و نگرش خاص به خاطرات داریم که محورش تحلیل کانون خانواده، اسرار بقای آن و مقایسه کانون خانواده مدرن و سنتی است.