  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۳۸

در سال جاری؛

636 هزار تن گندم از کشاورزان کرمانشاه خریداری شده است

636 هزار تن گندم از کشاورزان کرمانشاه خریداری شده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون 636 هزار و 551 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان خریداری شده است.

قهرمان احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه با اشاره به اینکه این میزان گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج برابر افزایش داشته است، اظهار داشت: 422 هزار و 509 تن گندم را شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9 و 214 هزار و 42 تن را سازمان تعاون روستایی استان خریداری کرده است. 

 

وی قیمت تضمینی گندم را هر کیلوگرم 305 تومان با افت مفید چهار درصد و با غیر مفید دو درصد اعلام کرد. 

 

احمدیان با اشاره به اینکه 80 مرکز خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان را برعهده دارند، گفت: 65 مرکز تحت نظر سازمان تعاون روستایی و بقیه به شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9 تعلق دارد. 

 

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: کار خرید گندم از 20 اردیبهشت شروع شده و تا اواخر مردادماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 926386

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها