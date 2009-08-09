طرح تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی به تصویب نهایی رسید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه خود در ادامه بررسی جزئیات طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب کردند دارندگان مدارک دیپلم و کاردانی به استثناء نیروهای مشمول تبصره ماده 3 که به موجب این قانون استخدام می گردند در امور اداری و دفتری مدارس به کار گرفته می شوند مگر در مناطقی که با تشخیص آموزش و پرورش نیاز به خدمات آموزشی آنها باشد که پس از طی دوره های لازم در رسته آموزشی به کار گرفته می شوند. در صورتی که دارندگان مدرک دیپلم طی پنج سال و کاردانی طی سه سال از زمان استخدم موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش شوند ضمن گذراندن دوره های آموزشی مربوط برابر ضوابط و مقررات آموزش و پرروش به رسته آموزشی منتقل می شوند.

به منظور رعایت اصل (75) قانون اساسی دولت موظف است تعداد معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش دبستانی موضوع این قانون را در هر سال در سقف تعیین شده در بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام در آورد.

همچنین استخدام معلمین حق التدریس و نهضت سوادآموزی و مربیان پیش دبستانی با رعایت بند (ی) ماده (145) قانون برنامه پنجساله چهارم صورت می گیرد و در سال های بعد از برنامه پنجساله چهارم، آموزش و پرورش موظف به استخدام باقیمانده آنها تا سقف 60 هزار بر اساس مفاد این قانون در مدت زمان تعیین شده خواهد بود.

براساس مصوبه دیگر مجلس از کمیسیون اجتماعی یک نفر و از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دو نفر بر حسن اجرای این قانون نظارت خواهند داشت و وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملکرد هر ساله این قانون را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود.