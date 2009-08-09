مجمع انتخاب رئیس فدراسیون بوکس به مجمع عادی تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود مجمع انتخابات ریاست فدراسیون بوکس صبح امروز در دفتر امور مشترک فدراسیون ها برگزار شود، این مجمع با عنوان عادی با حضور احمد ناطق نوری، رئیس فدراسیون، عبدالرضا ساور، معاون فرهنگی و حقوقی سازمان تربیت بدنی، روسای هیئت ها و دیگر نمایندگان برگزار شد.

برگزار نشدن مجمع ریاست به دلیل مشخص نبودن وضعیت رئیس سازمان تربیت بدنی است. ضمن اینکه دو شغله بودن ناطق نوری هم از دیگر دلایل لغو مجمع ریاست فدراسیون بود.

ناطق نوری در این جلسه به تشریح عملکرد فدراسیون متبوعش در سال 87 پرداخت.