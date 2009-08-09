تقویم آموزشی سال تحصیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان ثبت نام دانشجویان ورودی جدید پنجشنبه 19 شهریور ماه اعلام شد. همچنین زمان ثبت نام سایر ورودی ها سه شنبه 17 شهریور و شروع کلیه کلاسها شنبه 21 شهریور ماه است.
تاریح حذف و اضافه نیز دوشنبه 30 شهریور ماه اعلام شد.
معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تقویم آموزشی سال جدید تحصیلی این دانشگاه را تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، زمان ثبت نام دانشجویان ورودی جدید پنجشنبه 19 شهریور ماه اعلام شد. همچنین زمان ثبت نام سایر ورودی ها سه شنبه 17 شهریور و شروع کلیه کلاسها شنبه 21 شهریور ماه است.
تاریح حذف و اضافه نیز دوشنبه 30 شهریور ماه اعلام شد.
نظر شما