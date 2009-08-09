تقویم آموزشی سال تحصیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان ثبت نام دانشجویان ورودی جدید پنجشنبه 19 شهریور ماه اعلام شد. همچنین زمان ثبت نام سایر ورودی ها سه شنبه 17 شهریور و شروع کلیه کلاسها شنبه 21 شهریور ماه است.

تاریح حذف و اضافه نیز دوشنبه 30 شهریور ماه اعلام شد.