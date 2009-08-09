شاخصهای آموزش عالی ملاک جدید شهریه/ خروجی خاصی از مجلس ندیدیم

رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش از این قرار بود مجلس طرح ساماندهی شهریه دانشگاهها را بررسی کند. همچنین قرار بود دانشگاه آزاد بر روی مدلی در رابطه با ساماندهی شهریه کار کند که تعیین شهریه بر اساس این معدل و تابعی از آن باشد که تا کنون طرحی این چنین از طرف دانشگاه آزاد ارائه نشده است.

وی از طرح ساماندهی شهریه که قرار بود در مجلس بررسی شود نیز اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: ما از این طرح و روند بررسی آن خروجی خاصی ندیده ایم.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم به مهر گفت: وزارت علوم طرح مطالعاتی در زمینه شهریه در دستور کار قرار داده که بر اساس آن شهریه بر اساس شاخصهای آموزش عالی تعیین شود.

وی افزود: این طرح در مرحله مطالعاتی قرار دارد و تا اواخر سال 88 نتیجه آن مشخص می شود.

عامری اضافه کرد: قرار است با توجه به پارامترهای آموزش عالی مانند کیفیت آموزش و پژوهش موسسات آموزش عالی و دانشگاهها بتوانیم برای شهریه مدل سازی کنیم.

به گزارش مهر، بحث ایجاد طرحی مشترک میان تمامی دانشگاههای غیرانتفاعی و شهریه ای از مهر ماه سال 84 و ابتدای کار وزارت علوم در دولت نهم آغاز شد اما طراحی مدل شهریه دانشگاهها بر عهده هیئتی که اعضای آن را نمایندگانی از دانشگاه آزاد، مجلس شورای اسلامی، هیات امناء دانشگاه آزاد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت علوم تشکیل می دادند از تاریخ 18 آبان 85 جدی شد.

در فاصله سالهای 85 تا 86 بحث ساماندهی شهریه ها با تمدید مهلت برای به ثمر رساندن آن ادامه یافت تا اینکه در فروردین ماه سال 87 از سوی کمیسیون آموزش مجلس اعلام شد که وضعیت شهریه دانشگاهها به عمر مجلس هفتم قد نخواهد داد و در مجلس هشتم مشخص خواهد شد.

در مجلس هشتم نیز طرحهای دیگری در دستور کار قرار گرفتند به طوریکه رفته رفته طرح ساماندهی شهریه به فراموشی سپرده شد و این پرونده همچنان مسکوت مانده است.