کار مسئولی که از نقد مصون بماند به انحراف کشیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قادر آشنا ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران استان، افزود: مدیران و مسئولان استان به خبرنگاران اجازه نقد دهند و در این خصوص سعه صدر نشان دهند.

وی بیان کرد: وقتی رسانه ها عملکرد مسئولان را نقد کنند، حاشیه امنیت مدیران از بین می رود و مدیر ملزم به پاسخگویی در خصوص عملکرد خود می شود و برای اساس نقاط ضعف و قوت مشخص می شود.

آشنا با بیان اینکه 95 درصد فشارها به این اداره کل در سال گذشته در خصوص مطالب نشریات استان بوده است، اظهار داشت: وظیفه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت از اصحاب خبر است و اگر قرار باشد بین مدیرکلی و حمایت از مطبوعات یکی را انتخاب کنم، حمایت از مطبوعات را انتخاب می کنم.

وی یادآور شد: مطبوعات و رسانه های استان نیز باید در مطالب و اخبار خود عدالت و انصاف را رعایت کنند و به مصالح و امنیت عمومی جامعه توجه کنند و از جنبه شخصی به بیان مطالب نپردازند.

آشنا بیان داشت: طی یک سال گذشته هیچ موردی دال بر بداخلاقی رسانه ای و مسئله مهمی که منجر به صدور حکم علیه نشریات و خبرگزاریهای استان در محاکم قضایی شود، مشاهده نشد و اگر موردی بود با گفتگو رفع شد.

وی گفت: در زمان انتخابات نیز که اوج بداخلاقی های رسانه ای بود، در این استان موردی مشاهده نشد و مطبوعات استان تنها به معرفی برنامه های کاندیدای خود و حمایت از او پرداختند.