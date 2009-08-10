عدم توانایی برای شناساندن گذشته به نسل جوان باعث تاسف است

به گزارش خبرگزاری مهر از بناب، ضیاء الله اعزازی در آئین اختتامیه جشنواره آواهای مذهبی و انقلابی بناب افزود: از اینکه گذشته را نمی توانیم به نسل فعلی بشناسانیم باید تاسف خورد.

وی تاکید کرد: تمام جوامع انسانی اگر بخواهد زنده بماند، باید به گذشته خود توجه کند.

اعزازی با رد تضعیف موسیقی ایران در سل های بعد از انقلاب افزود: قبل از انقلاب موسیقی اصیل ما مظلوم مانده بود و باید به این نوع موسیقی بها دهیم.

این نماینده اصولگرای مجلس همچنین افزود: تغذیه روحی موسیقی اصیل اصلاً در موسیقی غربی وجود ندارد و باید این موسیقی را احیا نماییم و حمایتش کنیم، همچنانکه صدای استاد شجریان خیلی بیشتر از صدای خوانندگان غربی لذت به ارمغان می آورد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: باید برای برنامه هایی که در چهارچوب قانون اساسی، دین و شرعمان است، امکانات لازم را در شهر مهیا کنیم تا استعدادها شکوفا شود و تغذیه روحی نماییم و در چنین شرایطی است که ما با موسیقی مبتذل می توانیم مبارزه کنیم و این امر باید در تمامی زمینه ها انجام شود.

معاون فرهنگی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز طی سخنانی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: نزدیک به 50 نوع فعالیت در بستر کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد.

ناصر وحیدی مهر افزود: در طول تاریخ ایران اسلامی، موسیقی تاثیرگذار بوده است و حکومتها و خلفا در دوران مختلف آن را به نفع خود مصادره می کردند و برای ارضای تمایلات نفسانی راس حکومت بود و هنر موسیقی که این چنین می بود، امامان با آن مخالفت می کردند.

وی تصریح کرد: هنر فاخر موسیقی در مسیر رشد آرمان های والای بشری می تواند موثر واقع شود و بنابه فرموده مقام معظم رهبری هر فرهنگی که در قالب هنر ریخته نشود، ابتر خواهد ماند.

وحیدی مهر در پایان خواستار عزم مسئولین برای افزایش آموزشگاه های موسیقی در شهرستان بناب شد.

اولین جشنواره آواهای مذهبی و انقلابی بناب با قرائت بیانیه هیئت داوران و معرفی نفرات برتر روز شنبه در بخشهای مختلف به کار خود پایان داد.