به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین بازار تئاتر ایران با هدف ایجاد تبادلات فرهنگی هنری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های نمایشی کشور جهت معرفی آثار نمایشی به مدیران جشنواره‌ها، رویدادهای معتبر بین‌المللی، تماشاخانه‌ها، تهیه‌کنندگان،‌ سرمایه‌ گذاران آثار نمایشی و بازاریابان بین‌المللی همزمان با برپایی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در تهران برپا خواهد شد.

گروههای علاقمند می‌توانند درخواست خود را با ارائه مدارک مستند مبنی بر اجرای عمومی در تالار حرفه‌ای، حضور در مجامع بین‌المللی داخلی و خارجی،‌ تولید مشترک با هنرمندان دیگر کشورها، دریافت جوایز از جشنواره‌های داخلی و خارجی، ارائه نسخه تصویری اثر، ارائه بروشور یا کاتالوگ گروه با معرفی یک نماینده تا 15 مهرماه به دبیرخانه جشنواره بیست و هشتم ارسال کنند.

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در دهه اول بهمن‌ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد.