منابع مسئول از روابط سري بين چين و اسرائيل پرده برداشتند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از محيط ، يك منبع مسئول در هنگ كنگ امروز فاش ساخت ارتباطات سري بين اسرائيل و چين با هدف از سر گيري همكاري نظامي برقرار شده است .

همكاري نظامي چين و رژيم اشغالگر قدس از ماه ژوئن سال 2000 به دليل زير پا گذاردن قرارداد هواپيماهاي پيشرفته فالكون از جانب اسرائيل متوقف شد . اسرائيل تحت فشار آمريكا كه اين قرار داد را بر عليه منافع نظامي خود در تايوان مي ديد آنرا لغو كرد .

شبكه تلويزيوني فونيكس هنگ كنگ امروز اعلام كرد كه اين ارتباطات دوهفته پس از امضاي توافق نظامي به مبلغ 1.1 ميليارد دلار بين هند و اسرائيل در اوايل امسال آغاز شد . بر طبق اين توافق هند از اسرائيل جنگنده هاي فالكون خريداري مي كند .

چين ضمن مخالفت شديد با اين قرار داد آنرا مخل توازن قوا بين چين و همسايه اش هند دانست و اين مسئله فرصتي را به وجود آورد كه روابط بين چين و اسرائيل پس از چهار سال دوباره از سر گرفته شود .

اسرائيل ضمن استقبال از اين مسئله هيئتهاي نظامي عالي رتبه اي را مخفيانه به نمايندگي از وزارت دفاع اين كشور به پكن اعزام كرد تا امكان صدور اسلحه و تجهيزات نظامي به چين را در صورتيكه به منافع استراتژيك اسرائيل و آمريكا لطمه وارد نياورده و توازن ميان روابط اسرائيل و چين از يك طرف و اسرائيل و هند از سوي ديگر را حفظ كند ، مورد بررسي قرار دهند .