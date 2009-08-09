ملاقاتهای مردمی تعطیل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین در حاشیه آئین تودیع و معارفه مدیران پیشین و جدید روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری تبریز با اشاره به ادعای یکی از اعضای شورا مبنی بر تعطیل شدن ملاقات های مردمی شهردار تبریز اظهار داشت: شهرداران مناطق و مدیران عامل سازمان های تابعه شهرداری تبریز هر هفته دوشنبه ها و از ساعت 10 تا 12 ظهر دیدار مردمی دارند که بنده در همین ساعت به طور سرزده از نزدیک در دفاتر کار ایشان حاضر شده و نسبت به حسن اجرای این دستور نظارات دارم.

وی افزود: چنان برنامه ریزی شده است تا مشکلات و موانع شهروندان در دیدار با شهرداران مناطق و مدیران عامل سازمان تابعه شهرداری حل و فصل شده و کمترین مراجعات به شهرداری تبریز انجام شود.

شهردار تبریز در عین حال گفت: هر کدام از درخواست و مطالبات شهروندان تبریز خارج از حیطه مسئولیت مدیران شهری باشد به بنده ارجاع داده می شود تا اقدام لازم برای رفع مشکل صورت گیرد.

نوین همچنین گفت: بنده هر ماه دو بار در دو مسجد تبریز با شهروندان دیدار چهره به چهره دارم و انتقاد عده ای در خصوص تعطیلی ملاقاتهای مردمی وارد نیست.

یادآور می شود، طی روزهای گذشته محمدحسن اسوتچی، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در بخشی از نامه انتقادی خود خطاب به شهردار این کلانشهر به شدت نسبت به آنچه تعطیلی ملاقات های مردمی و عدم اختصاص زمان برای صحبت با کارمندان و کارگران مجموعه شهرداری تبریز خوانده شده، معترض بود.