حسین فرکی در خصوص دلایل جدایی خود از باشگاه استیل آذین به خبرنگار مهر گفت: به دلایل کاملا شخصی تصمیم گرفتم دیگر با باشگاه استیل آذین همکاری نداشته باشم. هیچ مشکلی هم با مسئولان و اعضا کادر فنی استیل آذین نداشتم و جدایی‌ام از این باشگاه فقط و فقط به دلایل شخصی بود.

قائم مقام پیشین باشگاه استیل آذین شایعه اختلاف نظر خود با حسین هدایتی را درد کرد و گفت: هدایتی فردی است که به فوتبال کشور خدمت می کند و من طی مدت همکاری با باشگاه استیل آذین هیچ مشکی با او نداشتم.

وی خاطرنشان کرد: برای فصل جدید صلاح ندیدم به عنوان قائم مقام در خدمت باشگاه استیل آذین باشم. ترجیح می دهم مانند گذشته در حوزه فنی فوتبال فعالیت کنم.

فرکی در ادامه از دریافت چند پیشنهاد از تیم‌های لیگ دسته اولی خبر داد و گفت: از آنجائیکه این تیم‌ها شهرستانی بودند و تمایل دارم در تهران کار کنم از مذاکره جدی با این باشگاهها خودداری کردم.

مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران تصریح کرد: امروز در فوتبال ایران مربی زیاد است و تعداد تیم‌ها محدود. قرار نیست در این فوتبال همه مربیگری کنند.