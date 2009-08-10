برگزاری دومین همایش آرشیوی ایران با محور "آرشیوهای فردا"

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوره اسلامی ایران در نظر دارد همزمان با چهلمین سالگرد تاسیس سازمان اسناد ملی ایران، دومین همایش تخصصی ملی آرشیوی را با عنوان "آرشیوهای فردا" دراردیبهشت ماه سال 1389 برگزار کند.

هدف از برگزاری این همایش دانش‌افزایی در حوزه علوم آرشیوی و همکاری هر چه بیشتر آرشیوها و فراهم آمدن امکان تدوین نظام ملی آرشیوی در کشور است.

محورهای همایش عبارت است از: آرشیو در ایران: گذشته، حال و آینده، مدیریت اسناد (الکترونیک- غیرالکترونیک)، بررسی امکان تدوین نظام ملی آرشیوی، همکاری آرشیوها در عصر الکترونیک، فرایندهای آرشیو، آموزش آرشیوداری، آرشیو: پژوهش، سند پژوهی، وب و آرشیو، آرشیو و جامعه، معماری ساختمان‌های آرشیو.

در زیرمجموعه محور "فرایندهای آرشیو" موضوعاتی چون گردآوری و ارزشیابی، پردازش و توصیف، حفظ و نگهداری و اطلاع‌رسانی و اشاعه نیز تعریف شده است.

از برنامه‌های این همایش همچنین تدارک برنامه سخنرانی است که متخصصان علوم آرشیوی و کتابداری و پژوهشگران می‌توانند موضوعاتی بر اساس محورهای همایش و ارائه تجربه‌های ایرانی برای سخنرانی خود به دبیرخانه ارائه کنند.

علاقمندان به ارسال مقاله به این همایش تا 16 آبان فرصت دارند چکیده مقاله خود را ارسال کنند و 17 بهمن آخرین مهلت دریافت اصل مقالات تعیین شده است.

دبیرخانه همایش تخصصی آرشیو در تهران، بزرگراه حقانی، نبش خیابان کوشا، سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران، ساختمان آرشیو ملی ایران (گنجینة اسناد)، اداره کل اطلاع رسانی و ارتباطات واقع است.