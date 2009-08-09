به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدیمقدم صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور افزود: سردار رویانیان چهره تحول در حوزه راهنمایی و رانندگی است. راهنمایی و رانندگی در محور حرکت تحول نیروی انتظامی است هر چند در این بین عقبه فکری پشتیبانی و لجستیکی هم تأثیرگذار بوده است.
به گفته وی راهنمایی و رانندگی در صدر اولویتهای نیروی انتظامی در برنامه چهارم قرار داشت و امیدواریم در دوره جدید شاهد استمرار موفقیتها و پیشرفتها در راهنمایی و رانندگی باشیم.
فرمانده نیروی انتظامی اظهار داشت: شتاب بخشی به برنامهها و راهبردهای برنامه چهارم به عنوان محور برنامه پنجم مورد تأکید قرار گرفته است. آموزش و استانداردسازی رفتار پلیس و توجه جدی به پژوهش از موضوعات مهمی است که باید به طور جد پیگیر آن باشیم.
فرمانده ناجا تأکید کرد: راهنمایی و رانندگی به لحاظ مفاسد شغلی جزء خطرناکترین مشاغل نیروی انتظامی است هر چند راهنمایی و راننگی در کسب رضایت مردم موفق بوده است با این حال با مطلوب فاصله داریم و باید تلاش کنیم تا بهترین خدمات را به مردم ارائه دهیم.
سردار احمدیمقدم با اشاره به اینکه اگر مأمور پلیس رشوهای را رد کند مطمئناً میزان تشویق کمتر از میزان رشوه نخواهد بود، گفت: اگر مأموری رشوه دریافت کند مطمئناً از پلیس خواهد رفت حتی اگر مبلغ رشوه ناچیز باشد.
وی در ادامه افزود: بیش از این 18 هزار کیلومتر از راهها تحت نظرمان بود که در حال حاضر موفق به کنترل 40 هزار کیلومتر از جادههای کشور هستیم. 1200 شعبه پاسگاه پلیس راهور در نقاط مختلف کشور احداث شده است.
سردار احمدیمقدم گفت: باید سرمایه اجتماعی پلیس را افزایش دهیم و در این بین رسانهها، هنر و اهل فرهنگ نقش مهمی را ایفا خواهند کرد.
فرمانده نیروی انتظامی افزود: غیر تصادفات از ابتدای ورود خودرو به ایران تا برنامه چهارم همواره صعودی بود اما پس از برنامه چهارم علیرغم افزایش تعداد خودروها سیر تصادفات روند نزولی داشت.
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