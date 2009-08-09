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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۲۰

هشت تن گوشت و آلایش خوراکی درکرمانشاه ضبط و معدوم شد

هشت تن گوشت و آلایش خوراکی درکرمانشاه ضبط و معدوم شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه از ضبط و معدوم کردن هشت تن گوشت و آلایش خوراکی طی چهار ماهه اخیر در این شهرخبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، خلیل عبدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای عملیات نظارت و کنترل بهداشتی بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی ، کارشناسان دامپزشکی شهرستان کرمانشاه ضمن چهار هزار و698 مورد بازدید بیش از هشت هزار و 171کیلوگرم گوشت و آلایش خوراکی را ضبط و معدوم کردند.

 

عبدی در خصوص جزئیات معدوم سازی فرآورده های خامی دامی ضبط شده گفت: هزار و 648 کیلوگرم گوشت قرمز، چهار هزار و 482کیلو گرم گوشت سفید، دو هزار و41 کیلوگرم آلایش خوراکی طی بازدید از 823 مرکز ضبط و معدوم شده است.

 

وی تعداد پرونده های قضایی تشکیل شده در خصوص معرفی متخلفین به مراجع قضایی را 31 پرونده اعلام کرد.

 

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه خاطر نشان کرد: کارشناسان دامپزشکی نظارت و کنترل بهداشتی بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی را با دقت انجام داده و از همشهریان نیز تقاضای همکاری با دامپزشکی را دارند.

کد مطلب 926419

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