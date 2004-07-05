حمله گسترده تانكهاي اسراييلي به شهر جنين آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه خبري الجزيره با اعلام اين خبرافزود: حمله به شهرجنين ومنطقه الشرقيه با شليك گلوله تانك به سوي منازل فلسطينيها همزمان بود.

منابع خبري فلسطين گفتند: نيروهايي اسراييلي پس ازحمله ديشب خود به شهرغزه و تخريب كارگاههاي آهنگري، حملات گسترده اي را به شهرهاي فلسطيني دركرانه باختري رود اردن از سرگرفتند .

اين منابع به ميزان تلفات انساني وخسارات احتمالي ناشي از اين حمله وحشيانه صهيونيستها اشاره اي نكردند اما از فلسطين اشغالي خبرمي رسد مبارزان فلسطيني وابسته به گردانهاي القدس شاخه نظامي جنبش جهاد اسلامي فلسطين به تلافي اين حملات چند راكت از شهر بيت حانون به سوي شهرك صهيونيست نشين سدروت درشمال نوار غزه شليك كردند و ضربات دردناكي را به اين رژيم وارد آوردند.

رژيم صهيونيستي تاكنون ميزان خسارات اين حمله و تلفات آن را اعلام نكرد.



همچنين خبرنگاراعزامي الجزيره به فلسطين اشغالي ازغزه گزارش داد: به هنگام پيشروي نيروهاي اشغالگر اسراييلي به منطقه القراره درشمال شرق شهرخان يونس، مبارزان فلسطيني موفق شدند دو نظامي اسراييلي را هدف قراردهند.

وي به نقل از شاهدان عيني اعلام كرد: اين دونظامي اسراييلي درجريان عمليات بازرسي خانه به خانه فلسطيني ها وتخريب منازل به ضربه گلوله فلسطينيان به شدت مجروح شدند.