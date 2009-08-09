بازدید از یک بازداشتگاه دیگر / غذای وزیراطلاعات برای زندانیان بند 209

به گزارش خبرنگار مهر، دکترعلاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سایست خارجی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی، در پاسخ به سئوالی در مود دلیل استعفای کاظم جلالی از سخنگویی کمیته ویژه مجلس گفت: این مسئله به خاطر گرفتاری ها و مشغله های شخصی ایشان بود و مهم این است که ایشان به خاطر احترام به رئیس مجلس دوباره به کار خود بازگشته است.

بروجردی در مورد ادامه کار کمیته ویژه مجلس گفت: امروز هم از یک بازداشتگاه بازدید خواهیم داشت.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاران که خواستار اعلام نام این بازداشتگاه بودند ، با امتناع از معرفی آن گفت: به موقع در این خصوص خواهیم گفت.

بروجردی ادامه داد: ما تا کنون هر درخواستی که برای بازدید از بازداشتگاه های مختلف داشته ایم از اوین تا بقیه بازداشتگاه ها انجام می شده است و نظر آقای لاریجانی هم ادامه کار کمیته ویژه است.

وی در پاسخ به خبرنگاری که مدعی گلایه محمد قوچانی از اظهارات اخیر بروجردی شده بود گفت: من عین واقعیت را گفتم آنهایی که در بند 209 اوین هستند همان غذایی را می خورند که وزیر اطلاعات می خورد چون غذای این بند را از وزارت می آورند.

بروجردی همچنین در مورد وضعیت حجاریان گفت: ایشان در خانه ای که استخر هم دارد به سر می برد.

خبرنگاری به بروجردی گفت ظاهراً این استخر برای بازجوهاست نه حجاریان که بروجردی گفت: بالاخره نگاه کردن به استخر هم صفایی دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین در مورد وضعیت مصطفی تاج زاده از بازداشتی های حوادث اخیر اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: خبر جدیدی در مورد ایشان نداریم.