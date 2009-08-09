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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۲۵

همزمان با رفتن سعیدلو؛

تغییرات گسترده در معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری

تغییرات گسترده در معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری

پس از قطعی شدن رفتن علی سعیدلو از معاونت اجرایی ریاست جمهوری به سازمان تربیت بدنی ، تغییرات گسترده ای در این معاونت صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تغییرات گسترده ای که در نهاد ریاست جمهوری در حال انجام است شنیده شده است که همزمان با رفتن علی سعید لو ازمعاونت اجرایی ریاست جمهوری بخش های از زیر مجموعه این معاونت نیز تغییر می کند و مسئولیت این معاونت ها که پیش از این با معاونت اجرایی رئیس جمهور بوده به بخش دیگری سپرده خواهد شد.

در همین راستا تیم رسیدگی به شکایات و نامه های مردمی نهاد ریاست جمهوری که نزدیک به 500 نیرو دارد و مسئولیت آن نیز بر عهده غرقی می باشد از جمله معاونت های معاون اجرایی ریاست جمهوری است که شنیده شده از این پس زیر نظر مستقیم مجتبی ثمره هاشمی دستیار ویژه رئیس جمهور به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

در همین حال شنیده شده است که از این پس معاون پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور که مسئولیت آن را داد خواه بر عهده دارد از این پس زیر نظر وزارت کشور به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

کد مطلب 926431

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