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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۳۷

برای رسیدگی به شکایت پاس؛

کمیته انضباطی در غیاب محمد غلامی تشکیل جلسه داد

کمیته انضباطی در غیاب محمد غلامی تشکیل جلسه داد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شنبه شب تشکیل جلسه داد تا به شکایت باشگاه پاس از محمد غلامی، بازیکن جدید باشگاه استیل آذین رسیدگی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه پاس همدان که نسبت به چگونگی جدایی محمد غلامی از این تیم و انتقالش به باشگاه استیل آذین تهران معترض بودند، با شکایت به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خواهان احقاق حق خود شدند.

به همین خاطر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شنبه شب در غیاب نماینده باشگاه استیل و محمد غلامی تشکیل جلسه داد تا به پرونده شکایت باشگاه پاس رسیدگی کند. با بررسی پرونده و موارد شکایت باشگاه، کمیته انضباطی طی امروز یا فردا رای نهایی خود را در خصوص تخلف محمد غلامی و باشگاه استیل آذین اعلام می کند.

کمیته انضباطی فدراسیون قرار بود با حضور نماینده باشگاه استیل آذین، محمد غلامی یا وکیلش تشکیل جلسه بدهد اما به دلیل غیبت آنها جلسه این کمیته با تاخیر آغاز شد.

کد مطلب 926439

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