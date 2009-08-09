دومین ایستگاه اندازه گیری میعانات گازی در پارس جنوبی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه حمیدرضا حسینی جواد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی ایستگاه اندازه گیری میعانات گازی شماره دو عسلویه که با توجه به افزایش تولید میعانات گازی در سال گذشته از اولویت زیادی برخوردار بود، به پایان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: ساخت و راه اندازی دومین سامانه اندازه گیری میعانات گازی پارس جنوبی با مشارکت شرکتهای توانمند داخلی، شرکتهای معتبر خارجی و بهره گیری از آخرین تکنولو‍ژی روز دنیا صورت گرفته است و هم اینک امکان عملیات همزمان بارگیری میعانات گازی به دو کشتی از طریق ایستگاه میترینگ شماره دو با ظرفیت 800 و 1300 مترمکعب در ساعت قابل اجراست.

مدیر طرح توسعه فاز یک میدان گازی پارس جنوبی یادآور شد: در ایستگاه شماره دو اندازه گیری میعانات گازی، برای نخستین بار در کشور از سیستم اندازه گیری مافوق صوت (آلتراسونیک) بهره گیری شده که با استفاده از آن، اندازه گیری میعانات گازی بسیار دقیق و مطابق با بالاترین سطوح استانداردهای جهانی صورت می گیرد.

وی افزود: با راه اندازی دومین ایستگاه اندازه گیری میعانات گازی (میترینگ) پارس جنوبی توسط شرکت نفت و گاز پارس، بیش از پنج هزار و 200 متر مکعب در ساعت به توان فعلی صادراتی میعانات گازی کشور افزوده شده است.

حسینی جواد گفت: پروژه ساخت، نصب و راه اندازی ایستگاه میعانات گازی شماره دو عسلویه یکی از پروژه های در دست اجرای طرح فازیک شرکت نفت و گاز پارس بوده که با مشارکت شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران (IGC) و شرکت FMC نروژ در قالب قرارداد EPC اجرا شده است.

مدیر طرح توسعه فاز 1 میدان گازی پارس جنوبی با اشاره به اینکه انتخاب مشاور مهندسی برای افزایش ظرفیت بخش دریا، اجرای پروژه های اصلاح ظرفیت سکوهای بخش دریا، افزایش ظرفیت پالایشگاه خشکی، خرید تجهیزات مورد نیاز به ظرفیت رسانی سکو همچنین انتخاب پیمانکار اجرایی طرح اصلاح ظرفیت سکو در این فاز در دست اجراست، ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال آینده شاهد بهره برداری کامل از این پروژه ها باشیم.

به گفته وی در ‌طرح توسعه فاز یک میدان گازی پارس جنوبی، تولید روزانه ‌٢٥ میلیون‌متر مکعب‌گاز طبیعی‌، استحصال روزانه ‌٤٠ هزار بشکه‌ میعانات ‌گازی جهت صادرات ‌و تولید روزانه‌ ٢٠٠ تن‌ گوگرد جهت صادرات پیش بینی شده است.

وی همچنین افزود: تاسیسات ‌دریایی ‌این ‌فاز در فاصله ‌١٠٥ کیلومتری ‌از ساحل‌ بندر عسلویه ‌قرار دارد و شامل‌ دو سکوی‌ تولید با 12 حلقه‌چاه‌، یک ‌سکوی ‌فرآورش‌، یک ‌سکوی‌ مسکونی، خط‌ لوله ‌زیر دریایی ‌18 اینچ‌ به ‌طول ‌تقریبی ‌5 کیلومتر جهت ‌انتقال ‌گاز از سکوی‌ تولید به ‌سکوی ‌فرآورش‌، خط‌ لوله ‌32 اینچ‌ زیردریایی ‌به ‌طول ‌105 کیلومتر جهت ‌انتقال ‌گاز و میعانات ‌گازی ‌به ‌پالایشگاه ‌ساحلی، خط ‌لوله ‌30 اینچ ‌صادرات‌ میعانات‌ گازی‌ به ‌طول ‌3 کیلومتر و ترمینال‌ گوی ‌شناور است.

شرکت نفت و گاز پارس، مسئولیت توسعه میادین گازی پارس جنوبی، پارس شمالی، گلشن و فردوسی را در خلیج فارس بر عهده دارد.