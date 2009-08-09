واگذاری دارایی دولت از مرز 54 هزار میلیارد تومان گذشت/سال طلایی خصوصی سازی

به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا حیدری کردزنگنه امروز در نشستی خبری با تشریح اقدامات و برنامه های سازمان خصوصی سازی گفت: طی 4 سال گذشته 54 هزارو 388 میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی را واگذار کردیم که در سال 84 حدود 76 میلیارد تومان، در سال 85 حدود 2 هزار 516 میلیارد تومان، در سال 86 حدود 22 هزار و 654 میلیارد تومان و در سال 87 نیز 11 هزارو 279 میلیارد تومان واگذار شده است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی از واگذاری 16 هزارو 945 میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی طی 4.5 ماه ابتدای سال جاری خبرداد و تصریح کرد: در سال گذشته یکهزارو 445 میلیارد تومان سهام به بخش خصوصی و 15 هزارو 500 میلیارد تومان نیز به بخش تعاونی واگذار شده است.

وی با اشاره به واگذاری سهام 264 شرکت، گفت: از این تعداد 50 شرکت در سال 84، 62 شرکت در سال 85، 139 شرکت در سال 86، 66 شرکت در سال 87 و 43 شرکت نیز در سال 88 واگذار شده است.

کردزنگنه ارزش سهام ترجیحی واگذار شده را نیز 889 میلیارد تومان به بیش از 64 هزار نفر از کارکنان و مدیران شرکتهای مربوطه خبرداد و بیان کرد: بر اساس اطلاعات شرکتهایی که اسامی آنها در بانک اطلاعات سازمان خصوصی سازی موجود است، تا پایان برنامه پنجم توسعه 609 شرکت واگذار می شوند که 389 شرکت آن در برنامه امسال و 230 شرکت در برنامه واگذاری سالهای 89 تا 93 قرار دارد.

وی ادامه داد: از 389 شرکتی که در برنامه واگذاری امسال قرار دارد، 357 شرکت جزو واگذاری های گروه 1 و 32 شرکت جزو واگذاری های گروه 2 است و دلیل بالا بودن تعداد شرکتهایی که قرار است امسال واگذار شود این است که در سال پایانی برنامه چهارم قرار داریم و تا پایان این برنامه باید شرکتهای جزو گروه 1 واگذار شود و از شرکتهای گروه یک 83 شرکت و از گروه دو نیز 23 شرکت بورسی هستند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در 3 ماهه ابتدای امسال 42 شرکت، در سه ماهه دوم 91 شرکت، در سه ماهه سوم 137 شرکت و در سه ماهه چهارم نیز 119 شرکت در برنامه واگذاری قرار داشت.

وی با اعلام این مطلب که آئین نامه واگذاری به روش مذاکره به تصویب رسیده است، گفت: کار واگذاری به این روش آغاز و کمیته خصوصی سازی به روش مذاکره نیز تشکیل شده است.

عملکرد سال 87

کردزنگنه به واگذاری 11 هزارو 278 میلیارد تومان سهام متعلق به 66 شرکت در سال 87 اشاره کرد و با بیان اینکه از این تعداد 3 هزارو 725 میلیارد تومان یعنی سهام 57 شرکت فقط به بخش خصوصی واگذار شده است، افزود: سهام 47 شرکت کاملا واگذار شد و به صفر رسید.

وی ادامه داد: سهام 23 شرکت از طریق بورس واگذار شد که 70 درصد آنها بلوکی و یکجا بود، 10.4 درصد به صورت ترجیحی به کارکنان و مدیران شرکتها، 19.6 درصد به صورت تدریجی به عموم مردم و 34 شرکت نیز از طریق مزایده واگذار شده است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی از تدوین و تصویب 31 آئین نامه توسط سازمان خصوصی سازی و 5 آئین نامه به صورت مشترک با سایر دستگاهها خبرداد و بیان کرد: از جمله آئین نامه های تدوین شده اصلاح نظام اقساطی در واگذاری ها بود که بر اساس آن سود فروش اقساطی طی 6 سال پرداخت می شود.

وی اظهارداشت: در سال گذشته در بودجه پیش بینی شده بود که 3 هزار میلیارد تومان از واگذاری ها به خزانه واریز شود که یکهزارو 569 میلیارد تومان آن واریز شد یعنی 52 درصد تحقق یافت، همچنین امسال نیز 5 هزار میلیارد تومان برای واریز به خزانه پیش بینی شده بود که در 4.5 ماهه ابتدای امسال 754 میلیارد تومان واریز شد.

کردزنگنه افزود: میزان وصولی های نقدی در 4 ماهه ابتدای سال گذشته 364 میلیارد تومان بود که این رقم در مدت مشابه امسال به 754 میلیارد تومان رسیده یعنی میزان وصولی های نقدی امسال بیشتر بوده است.

وی از واگذاری 16 هزارو 900 میلیارد تومان سهام در 4 ماهه ابتدای امسال با احتساب سهام عدالت خبرداد و گفت: پیش بینی می شود در صورت فروش مخابرات تا پایان امسال بیش 32 تا 35 هزار میلیارد تومان واگذاری داشته باشیم که بر این اساس 70 هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت یعنی 65 درصد کل دارایی های دولت طی 4 سال واگذار می شود.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی از برنامه واگذاری سهام بیمه ها، نیروگاههای برق و بقیه شرکتهای نفتی و پالایشگاهها در سال جاری خبرداد و گفت: امسال شرکتهای بسیار خوبی را واگذار خواهیم کرد به عبارت دیگر امسال سال طلایی خصوصی سازی است و یکی از مهمترین دلایل حرکت شاخص بورس و رسیدن به هزار واحد، واگذاری سهام شرکتهای اصل 44 است.

پرونده سهام عدالت تا دو ماه آینده بسته می شود

وی از شناسایی 40 میلیون و 772 هزارو 151 نفر از مشمولان سهام عدالت خبرداد و گفت: دعوت نامه دریافت سهام عدالت 40 میلیون و 863 هزار و 134 نفر آنها ارسال شده، در مجموع 35 میلیون و 205 هزارو 908 نفر در تعاونی های شهرستانی ثبت نام کرده اند.

کردزنگنه تصریح کرد: از 12 میلیون و 685 هزارو 320 نفر از مشمولان دریافت سهام عدالت مرحله اول 10 میلیون و 956 هزارو 40 نفر سود خود را دریافت کردند، همچنین یک میلیون و 729 هزارو 280 نفر نیز در حال دریافت سود هستند یعنی 86.4 درصد سود خود را دریافت کرده اند.

وی اضافه کرد: 95.9 درصد از مشمولان مرحله اول، 96.8 درصد مشمولان مرحله دوم و 51 درصد کارکنان آموزش و پرورش سود سهام عدالت دریافت کرده اند.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی از واگذاری سهام 56 شرکت برای سهام عدالت خبرداد و گفت: امسال 6 شرکت به این لیست افزوده شده است. در سال گذشته نیز از 51 شرکت که سهام آنها به عنوان سهام عدالت واگذار شده است 37 شرکت سود دادند و 13 شرکت نیز زیان ده بودند و یا سودی تقسیم نکردند و سود 37 شرکت مذکور به مبلغ یکهزار و 672 میلیارد تومان بین مشمولان تقسیم شد.

وی از بسته شدن پرونده سهام عدالت تا دو ماه آینده خبرداد و گفت: 2 هزارو 300 نفر دیگر نیز می توانند سهام عدالت دریافت کنند که زنان سرپرست خانوار غیر شاغل، زندانیان آزاد شده تحت نظارت، مددجویان تحت پوشش سازمانهای مددکاری، موسسات خیریه دارای مجوز، کارگران روزمزد ساختمانی شهری، قالیبافان شهری و برخی از افراد که درخواست مطرح کرده اند را شامل می شود.

وی از برنامه های سازمان خصوصی سازی در راستای نظارت برشرکتهای واگذار شده خبرداد و گفت: از 28 شرکتی که در این راستا مورد بررسی و نظارت قرار گرفته 26 شرکت دارای بهبود عملکرد نسبت به زمان قبل از واگذاری بودند، یعنی سطح اشتغال آنها 10 درصد، ارزش تولیدات 96 درصد، حجم سرمایه گذاری 10 درصد رشد و سود آنها نیز به صورت میانگین 4.5 برابر شده است.

کردزنگنه از افزایش تعداد قراردادهای اقساطی سال 87 نسبت به سال 86 خبرداد و افزود: تعداد این قراردادها در سال 86 حدود 32 قرارداد بوده که به 47 قرارداد در سال 87 افزایش یافته است.