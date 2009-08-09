ولایتمداری نظام را از کودتای مخملی حفظ کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، آیت‌الله سید احمد خاتمی ظهر یکشنبه در جمع مردم گناباد افزود: انقلاب یا کودتای مخملی که در حوادث اخیر در ایران اتفاق افتاد را آمریکا در بعضی کشورها از جمله گرجستان انجام داد و موفق هم بود و آن را در ایران هم می‌خواست انجام دهد که با آگاهی‌ و درایت مقام معظم رهبری خنثی شد.

امام جمعه موقت تهران گفت: بی معنی یا شعر بودن رای مردم، بی‌اعتمادی مردم به نظام، طرح شعار مرگ بر دیکتاتور، مسئله بی‌اعتباری نهادهای قانونی و در ایران شورای نگهبان و القای شایعه تقلب در انتخابات از ویژگی‌هایی بود که در این کوتاهای مخملی همه انجام شد و در ایران نیز انجام شد.

عضو خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: آنچه که نظام را از این کودتای مخملی حفظ کرد، ولایتمداری بود.

وی با اشاره به اینکه القای شایعه تقلب در انتخابات و ابطال انتخابات ستون فقرات کودتای مخملی اخیر بود که با ایستادگی مقام معظم رهبری خنثی شد افزود: با وجودی که رهبری ابطال انتخابات را حرف زور می‌دانست اما تا روز مراسم تنفیذ ریاست جمهوری آقایان بر ابطال انتخابات تاکید داشتند و امروز باز هم فتنه ادامه دارد و دوباره در فتنه‌ای دیگر مسئله همه‌ پرسی مشروعیت دولت را مطرح کرده‌اند.