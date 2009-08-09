توسعه نیروگاههای برقابی متناسب با نیازها نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی آبادی در جریان بازدید از کارگاه طرح سد و نیروگاه کارون 4 با بیان اینکه طرحهای برق آبی نیاز به سوخت ندارند و خدمات دینامیکی ویژه ای برای شبکه برق کشور به همراه دارند در اولویت برنامه های وزارت نیرو هستند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خاطر نشان کرد: اگر شبکه برق کشور در یک وضعیت پایدار قرار بگیرد و ما بتوانیم به ظرفیت 10 درصد برق مازاد دست پیدا کنیم، طبعا اولویت اول ما برای تولید برق در کشور باید نیروگاههای برق آبی باشد.

علی آبادی تصریح کرد: متاسفانه همیشه علاوه بر کمبود منابع مالی و قیمت بالای نیروگاههای برق آبی، نگرانی های ناشی از عدم دستیابی به ظرفیت برق مورد نیاز کشور باعث شده تا نیروگاه های گازی که سریع اجرا می شوند در اولویت قرار بگیرند و ما کمتر به نیروگاههای برق آبی توجه کنیم در حالی که نیروگاههای برق آبی مزایای بسیاری همچون تامین آب و کنترل سیلاب ایجاد می کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به وضعیتی که در سال آتی در شبکه برق کشور به وجود خواهد آمد، یعنی ایجاد 10 درصد ظرفیت مازاد بر نیاز و چنانچه در ادامه با خشکسالی نیز مواجه نباشیم، با وارد مدار شدن نیروگاههای برق آبی کارون 4 و گتوند به وضعیتی برسیم که بتوانیم تصمیمات خود را جدای از نگرانی های زمانی گرفته، در طرحهای برق آبی بیشتر سرمایه گذاری کنیم.

معاون وزیر نیرو افزود: شرکت توسعه منابع آب و نیروی انسانی در مقایسه با سایر دستگاههای وزارت نیرو، در موضوع کار خود تجربیات خوبی کسب کرده و می تواند با مدل مدیریت جدید، پروژه ها را در مدت زمان کوتاه تری اجرا کند.

وی افزود: شبکه برق کشور روی یک هزار مگاوات برق تولیدی نیروگاه کارون 4 در سال آینده حساب باز کرده از این رو تامین منابع مالی آن برای بخش برق در اولویت قرار دارد.

بر اساس برنامه ریزی های قبلی سد کارون 4 در پایان سال 1388 آبگیری می شود. این سد پس از احداث با 330 متر ارتفاع، بلندترین سد بتنی کشور خواهد بود.

به گزارش مهر، طرح سد و نیروگاه کارون 4 هم اکنون با74 درصد پیشرفت فیزیکی با هدف تنظیم آب رودخانه کارون به میزان 3.7 میلیارد متر مکعب در سال و تولید انرژی برق آبی به میزان سالانه 2107 میلیون کیلووات ساعت در 180 کیلومتری جنوب غربی شهرکرد در حال احداث است.