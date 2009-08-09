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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۵۱

والیبال جوانان جهان - هند

ایران با شکست آمریکا هفتم شد

ایران با شکست آمریکا هفتم شد

ایران با شکست آمریکا با کسب عنوان هفتمی به کار خود در پانزدهمین دوره رقابت‌های والیبال جوانان جهان پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایران امروز یکشنبه با حساب 3 بر یک با نتایج (22-25، 25-17، 25-12، 25-18) مقابل آمریکا پیروز شد و با کسب عنوان هفتمی به کار خود در پانزدهمین دوره رقابت های والیبال قهرمانی جوانان جهان پایان داد.

ایران در مرحله دوم رقابت ها هم با نتیجه 3 بر 2 مقابل آمریکا پیروز شده بود.

تیم مصطفی کارخانه که در رقابت های سال 2007 با مدال برنز به کار خود پایان داده بود، در این دوره از رقابت ها مقابل بلژیک، چین، مصر ، آمریکا (2 بار) به برتری رسید و مقابل کوبا ، برزیل و بلژیک تن به شکست داد.

کد مطلب 926461

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