دولت درباره کاهش حقوق تیرماه و موضوع 18.5 میلیارد دلار پاسخ دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی سنایی نماینده نهاوند در پایان جلسه علنی روز یکشنبه در تذکری با اشاره به انتشار خبری مبنی بر خروج 5/18 میلیارد دلار از کشور و ورود آن به ترکیه اظهار داشت: صحت این اخبار روشن نیست و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز این موضوع را تکذیب کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه این خبر، خبر قابل توجهی است و در جامعه انعکاس زیادی داشته است ، فکر می کنم بی تفاوت عبور کردن کمکی به حل این مسائل نمی کند، خواهش می کنم مجلس توجه ویژه ای به موضوع داشته باشد.

دبیرکل فراکسیون اقتدار ملی تصریح کرد: دولت باید نسبت به این موضوع که از سوی رسانه ها منعکس شده با توجه ویژه توضیح دهد و رفع ابهام کند.

نماینده نهاوند در تذکر دیگری نسبت به مشکلات در پرداختی کارمندان و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: اخیراً مشکلی در پرداختی حقوق کارمندان و بازنشستگان به وجود آمد که با قانون مدیریت خدمات کشوری باید رفع شود.

وی خاطرنشان کرد: در فیش تیرماه حقوق بازنشستگان کاهشی قابل توجه مشاهده شد که هماهنگی و همخوانی با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.

سنایی گفت: با توجه به اینکه این قانون توسط مجلس تصویب شد، مجلس این موضوع را نیز باتوجه ویژه پیگیری کند و اعتراضات بازنشستگان مورد توجه قرار گیرد و دولت رفع ابهام کند.

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه امروز را پس از لاریجانی به عهده داشت در پاسخ به تذکر سنایی در خصوص خروج طلا از کشور اظهار داشت: گمرک و نهادهای امنیتی این موضوع را تکذیب کرده اند بنابراین موضوع مطرح شده از طریق یکی از رسانه ها نادرست بوده است. طرح این مسایل که توسط دستگاه های امنیتی تکذیب شد آثاری را در فضای سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد می کند.

ابوترابی تصریح کرد: اگر طرح کنندگان این موضوع دلایلی برای آن داشتند حتماً به آن اشاره می کردند.

وی گفت: شایسته است دولت نسبت به این گونه اخبار با توجه به تنش های سیاسی و اجتماعی که دارد عکس العمل جدی نشان دهد و رسانه ای که موضوع را طرح کرده مورد سئوال جدی قرار دهد.

نایب رئیس مجلس از کمیسیون امنیت ملی خواست تا موضوع را به صورت جدی پیگیری کند.

وی در خصوص حقوق بازنشستگان نیز گفت که کمیسیون اجتماعی مجلس موضوع را بررسی خواهد کرد و نسبت به اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری که موجب سامان یافتن ساختار اداری و تشکیلات دستگاه اجرایی است، همت خواهد گمارد.