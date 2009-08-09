1700 طرح بنگاه اقتصادی زودبازده گلستان یارانه دریافت کردند

محمدرضا ربیعی در گفتگو با خبنرگار مهر در گرگان افزود: 300 میلیارد ریال یارانه برای طرحهای بنگاه های اقتصادی گلستان تخصیص یافت و تاکنون بیش از 130 میلیارد ریال یارانه به بنگاه های اقتصادی زودبازده استان پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به بهره برداری طرحهای اقتصادی اشتغالزا موضوع آئین نامه اجرایی گسترش بنگاه های زودبازده و لزوم پرداخت یارانه به طرحهای مستعد این اعتبار تخصیص یافته است.

وی اظهار داشت: این اعتبار برای پرداخت یارانه به طرحهای بنگاه های اقتصادی زودبازده در بانکهای صادرات، ملت و صندوق مهر امام رضا (ع) پرداخت شده است.

ربیعی، اعتبار موجود در بانک ملت برای پرداخت یارانه به طرحهای مستعد بنگاه های اقتصادی زودبازده را 103 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این اعتبار به طور کامل پرداخت شد.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی گلستان بیان داشت: این درحالیست که 20 درصد اعتبارات موجود در صندوق مهر امام رضا (ع) استان به طرحهای مشمول این آئین نامه تخصیص یافته است.

وی یادآور شد: پرداخت یارانه به 224 طرح بنگاه اقتصادی مشمول نیز به مبلغ 229 میلیارد ریال در دست اقدام است.