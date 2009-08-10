تسهیلات ویژه دانشگاه علم و صنعت به رتبه های برتر کنکور88

به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشگاه که دارای سابقه ای 80 ساله در امر پرورش نخبگان و دانشمندان کشور است قصد دارد با پشتوانه اساتید مجرب و امکانات گسترده آموزشی و پژوهشی برای ادامه تحصیل استعدادهای درخشان کشور تسهیلات ویژه ارائه دهد.

این تسهیلات ویژه به دو دسته از داوطلبان دارای رتبه های دو رقمی و رتبه های 100 تا 200 ارائه می شود. داوطلبانی که در کنکور سال 88 توانسته اند رتبه های دو رقمی کشوری (زیر 100) را بدست بیاورند، کمک هزینه ماهیانه دو میلیون و پانصد هزار ریال به مدت یک سال دریافت می کنند، از تسهیلات خوابگاهی بهره مند می شوند، امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر بدون شرکت در آزمون را دارند و بر اساس ضوابط امکان تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی را نیز خواهند داشت.

دانشگاه علم و صنعت همچنین برای رتبه های 100 تا 200 کشوری نیز تسهیلاتی قائل می شود. به این داوطلبان یک دستگاه لپ تاپ اهدا می شود. بهره مندی از تسهیلات خوابگاهی، امکان تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی مطابق ضوابط و امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر بدون شرکت در آزمون از دیگر ضوابطی است که این داوطلبان در صورت انتخاب دانشگاه علم و صنعت از آن بهره مند می شوند.