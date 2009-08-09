مخاطب ‌شناسی یکی از اصول مهم در روابط عمومی کارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت ‌الاسلام کاظم لطفیان پیش از ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی رابطان خبری ادارات و نمایندگی ‌های فرهنگی تبلیغی استان با اشاره به معنای تبلیغات و روابط عمومی اظهار داشت: تبلیغات همیشه عامل جذب مخاطب نیست، بلکه گاهی عامل دفع مخاطب است اما روابط عمومی به دنبال جلب مخاطب و توجیه مخاطب و مشتری است.

وی افزود: روابط عمومی می ‌تواند ضد تبلیغ را به تبلیغ و تهدیدات را به فرصت تبدیل کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی کار روابط عمومی را نمایانگر کردن اوضاع داخلی یک ارگان و بررسی چگونگی مسائل آن دانست و گفت: روابط ‌عمومی ها باید ضعفها و قوتهای سیستم را تبیین کند.

حجت الاسلام لطفیان عنوان کرد: روابط عمومی ها باید هم همراه دیگر واحدها در طول سیستم و هم همپای مدیر مجموعه در عرض سیستم حرکت کند و این ویژگی تنها ویژه مسئولان روابط عمومی است.

وی تفسیر و تبیین منافع و ماموریتهای سازمان برای مردم را از دیگر وظایف روابط عمومی‌ها عنوان کرد و گفت: شناساندن مردم به سازمان و سازمان به مردم در قله تکامل کار روابط عمومی ها قرار دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: بسیاری از سیستمهای فرهنگی چون نتوانستند مخاطب خود را به درستی بشناسند، در یک سرگردانی مدرن به سر می ‌برند.

حجت الاسلام لطفیان عنوان کرد: روابط عمومی باید چهره واقعی سیستم را تبیین کرده و لحظه به لحظه با نوآوری، تولید محتوا و صبر و حوصله همراه باشد.



وی از رابطان خبری ادارات و نمایندگی ‌های فرهنگی تبلیغی استان خواست تا تمام تلاش خود را نسبت به اطلاع ‌رسانی فعالیتهای فرهنگی و دینی سازمان در نقاط مختلف استان به کار گیرند.