پیاده رو خیابان جمهوری گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر ، با توجه به این که محدوده خیابان جمهوری به لحاظ وجود مراکز خرید لوازم خانگی ، کامپیوتر ،تلفن همراه ، صوتی و تصویری و .. ، از معابر پر تردد این منطقه بوده و دارای اهمیت بسیار است و با توجه به عرض کم پیاده رو ها که در بیشتر ساعات روز موجب تراکم جمعیت و مشکلات کندی عبور و مرور برای عابرین می شود ، اداره فنی و عمرانی ناحیه یک تصمیم بر گسترش فضای پیاده رو از طریق حذف فضای سبز ترون کاری شده حاشیه خیابان و افزودن آن به فضای پیاده رو نمود.

این اداره همچنین در نظر دارد آبیاری درختان موجود در پیاده رو خیابان جمهوری را به صورت تک درخت انجام دهد.