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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۲۵

پیاده رو خیابان جمهوری گسترش می یابد

پیاده رو خیابان جمهوری گسترش می یابد

اداره فنی و عمرانی ناحیه یک شهرداری منطقه 11 ، در نظر دارد بر عرض پیاده رو خیابان جمهوری بیفزاید.

به گزارش خبرگزاری مهر ، با توجه به این که محدوده خیابان جمهوری به لحاظ وجود مراکز خرید لوازم خانگی ، کامپیوتر ،تلفن همراه ، صوتی و تصویری و .. ، از معابر پر تردد این منطقه بوده و دارای اهمیت بسیار است و با توجه به عرض کم پیاده رو ها که در بیشتر ساعات روز موجب تراکم جمعیت و مشکلات کندی عبور و مرور برای عابرین می شود ، اداره فنی و عمرانی ناحیه یک تصمیم بر گسترش فضای پیاده رو از طریق حذف فضای سبز ترون کاری شده حاشیه خیابان و افزودن آن به فضای پیاده رو نمود.

این اداره همچنین در نظر دارد آبیاری درختان موجود در پیاده رو خیابان جمهوری را به صورت تک درخت انجام دهد.

کد مطلب 926482

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