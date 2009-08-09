برگزاری 15 هزار و 573 دیدار مردمی رئیس قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالواحد شریفی در پایان آخرین جلسه دیدار مردمی رئیس قوه قضائیه که صبح یکشنبه در حوزه ریاست قوه قضائیه برگزار شد، به ارائه گزارشی از روند برگزاری دیدار مردمی رئیس قوه قضائیه پرداخت و گفت: امروز دویست و پنجاهمین جلسه دیدار مردمی آیت الله هاشمی شاهرودی برگزار شد و از تاریخ 1/9/82 که دیدارهای مردمی رئیس قوه قضائیه آغاز شده است، 15 هزار و 573 فقره ملاقات با رئیس قوه قضائیه شکل گرفته است که از این تعداد 11 هزار و 272 فقره پیشنهاد عفو از سوی آیت الله هاشمی شاهرودی داده شده است.

وی مطلع شدن رئیس قوه قضائیه از کاستی ها در بخش های دستگاه قضایی، نظارت محسوس وی بر نتیجه کار دادگاهها، آگاهی از برخورد با ارباب رجوع و نوع تکریم، جلوگیری از اجحاف در حق مردم، آگاهی از اشتباهات رخ داده در صدور برخی احکام و ایجاد اعتماد در میان مردم را از فواید دیدار مردمی های رئیس قوه قضائیه عنوان کرد.

معاون حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه حبس زدایی، قانونگرایی و بهداشت قضایی را از رویکردهای اساسی رئیس فعلی قوه قضائیه عنوان کرد و افزود : شخص آیت الله هاشمی شاهرودی از ابتدای دوره مدیریتش بر این رویکردها تاکید داشته است.

وی در ادامه تصریح کرد: دیدارهای مردمی رئیس قوه قضائیه باعث شد روسای دادگستریها نیز در استانها به طور منظم ملاقاتهایی را با مردم داشته باشند و این امر نیز برکات و فواید زیادی به دنبال داشته است.

شریفی در مورد اینکه آیا فردی در نوبت ملاقات با آیت الله هاشمی شاهرودی باقی مانده است، گفت: در حال حاضر فردی را در نوبت ملاقات نداریم و به پرونده تمامی کسانی که در نوبت بوده اند، رسیدگی شده است اما این به معنای این نیست که متقاضی وجود ندارد.

معاون حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه گفت: از 15 هزار و 573 ملاقات مردمی رئیس قوه قضائیه، 13 هزار ، 280 فقره کیفری و 2 هزار و 286 فقره حقوقی بوده همچنین 52 جلسه ملاقات رئیس قوه قضائیه از طریق ویدئو کنفرانس و 2 جلسه نیز با ایرانیان مقیم خارج از کشور ارتباط برقرار شده است.

وی در مورد ادامه این دیدارها در مدیریت بعدی دستگاه قضایی گفت: نمی خواهیم برای مدیریت بعدی قوه قضائیه تعیین تکلیف کنیم اما با توجه به فواید بسیار این امر، لازم است این دیدارها تداوم داشته باشد چرا که ارتباط رئیس قوه قضائیه با مردم احساس زیبایی است و باعث ایجاد اعتماد و دلگرمی برای مردم می شود.

شریفی خاطر نشان کرد: دیدارهای مردمی رئیس قوه قضائیه از ابتدای برعهده گرفتن این مسئولیت آغاز شده اما این دیدارها از تاریخ 1/9/82 به صورت سازماندهی شده برگزار شده است.