120 هزار نفر از نهمین نمایشگاه بین المللی خودرو بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسئول پروژه نهمین نمایشگاه بین المللی خودرو ظهر یکشنبه در اختتامیه این نمایشگاه افزود: امسال حضور قطعه سازان در نمایشگاه رشد داشته و حضور قابل توجه تولید کنندگان داخلی نیز باعث افتخار است.

علی جلوه گفت: نمایشگاه خودرو نیز همانند سایر نمایشگاه ها به سمت جلب بازدید کننده متخصص روی آورده به طوریکه این مسئله امسال در نهمین نمایشگاه بین المللی خودرو مشهود بود.

محمد سیدی، مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد نیز در حاشیه این مراسم افزود: سعی شده هر سال حرکت نمایشگاه تخصصی تر شود و شرکت کنندگان نیز به لحاظ اقتصادی بهره بیشتری ببرند.

وی گفت: بازدید هیئتهای تجاری از این نمایشگاه از جمله مواردی بود که باعث رونق و توجه هرچه بیشتر شرکت کنندگان خارجی به این نمایشگاه شد.

رئیس انجمن نمایشگاهی ایران با اشاره به حضور انجمنهایی نظیر هیئت اتومبیل رانی افزود: حضور قوی و قابل تامل این هیئت باعث جلب توجه جوانان به مباحث فنی خودرو شد.

سیدی ظرفیت نمایشگاه خودرو را بسیار بالا عنوان کرد و افزود: حضور انجمنهای بخش خصوصی صنایع از ظرفیتها و پتانسیلهایی بود که در این نمایشگاه وجود داشت و همین ظرفیت کمک قابل توجهی به صنعت خودرو خواهد کرد.

